Santa Cruz lança camisa em alusão à Consciência Negra

O Santa Cruz lançou mais uma nova camisa no ano. Juntamente com a Volt, fornecedora de material esportivo da equipe, o manto homenageia a Consciência Negra. Como parte da campanha, um percentual do faturamento com as vendas será destinado ao Observatório da Discriminação Racial no Futebol, entidade de referência no Brasil na discussão da pauta racial no esporte.

O novo manto coral apresenta o tom predominantemente marrom e os emblemas do Santa Cruz e da fornecedora na cor preta. Além disso, na camisa, aparece a frase “Consciência Negra Todo Dia”, marca da campanha, e o selo do Observatório da Discriminação Racial no Futebol na região das costas.

"Somos um clube que acolhe e representa a todos. Compreendemos a influência positiva que uma equipe de nossa envergadura pode ter sobre a sociedade. Portanto, estamos imensamente satisfeitos por mais uma vez contribuir para aumentar a conscientização de uma causa tão relevante como a Consciência Negra”, destacou o atual presidente do Santa, Jairo Rocha.

O novo uniforme está disponível para aquisição desde o último sábado (4), nas lojas oficiais do clube e na loja online. A camisa é comercializada no valor de R$ 209,99, com desconto para sócios.

