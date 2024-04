A- A+

Lançamento Santa Cruz lança camisa em homenagem ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo Segundo o Tricolor do Arruda, parte do valor arrecadado com as vendas será direcionado para organizações sociais que trabalham com a causa autista,

Em homenagem ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, celebrado nesta terça-feira (2), o Santa Cruz lançou uma nova camisa. Parte do valor arrecadado com as vendas será direcionado para organizações sociais que trabalham com a causa autista, informou o clube.

Do amor pelo Santa Cruz à luta pela inclusão. Vamos construir um mundo onde todos tenham seu lugar.



Em parceria com a @SomosVolt, neste Dia Mundial da Conscientização do Autismo, apresentamos essa camisa mais que especial, com um apelo pela inclusão, respeito e empatia para as… pic.twitter.com/D9cwa2gkK7 — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) April 2, 2024

O material foi mais um da parceria do Santa Cruz com a marca Volt. "Do amor pelo Santa Cruz à luta pela inclusão. Vamos construir um mundo onde todos tenham seu lugar", escreveu a Cobra Coral na publicação de anúncio.

A camisa é da cor branca e tem como detalhes peças de uma quebra-cabeça, que é um dos símbolos da luta pela inclusão das pessoas diagnosticadas com o transtorno do espectro autista (TEA).

O torcedor já pode comprar através da loja virtual do Santa Cruz. As vendas físicas terão início a partir desta quarta-feira (3). O custo é de R$ 199,99.



