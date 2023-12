Santa Cruz lança camisas inspirado na literatura popular; conheça peças assinadas pela Volt Sport

A- A+

Inspirado na literatura popular, por meio do cordel, que é um folheto com xilogravura e poemas que rimam e que, geralmente, ficam expostos à venda em cordas, o Santa Cruz lançou dois novos uniformes. A novidade foi apresentada à torcida na noite deste sábado (16). As criações são assinadas pela empresa Volt Sport.

Cada modelo custa R$ 239,99 e pode ser comprado de modo virtual, através do site da loja do clube (www.lojadosantacruz.com.br) ou nas lojas físicas.

Em uma camisa, a cor predominante é branca. Na outra, é preta. Nas duas, o emblema do clube aparece com o relevo 3D em alusão à escama da Cobra-Coral, uma "aposta" já conhecida pelo público. As mangas são listradas com as três cores do Tricolor. Trechos de cordel aparecem nas barras laterais. E para essa nova roupagem, a gola aparece numa versão mais fina e discreta. Confira mais detalhes em imagens abaixo.

"Explorando cada costura e cor, o novo uniforme do Santa Cruz é uma obra de arte em cada detalhe. Inspirado no cordel, a camisa celebra a cultura nordestina através de padrões vibrantes e símbolos presentes na literatura cordelista", escreveu o Tricolor, nas suas redes sociais.

Inspirado no cordel, a camisa celebra a cultura nordestina através de padrões vibrantes e símbolos presentes na literatura cordelista. pic.twitter.com/QR1hur2NGJ — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) December 17, 2023

