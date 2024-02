A- A+

Santa Cruz Santa Cruz lança campanha de arrecadação de dinheiro para reformar os banheiros do Arruda O projeto busca arrecadar R$ 512 mil para reformar 52 banheiros do estádio

O Santa Cruz lançou na manhã desta quarta-feira (21) uma campanha para reformar os 52 banheiros do Arruda. A ação está sendo realizada com o Sr. Torcedor e contará com o apoio de doação da torcida para arrecadar dinheiro.

Em vídeo públicado nas redes sociais, o clube comunicou que o Arruda é muito mais do que um estádio e que, por causa disso, a sua história precisa ser preservada e renovada.

Ainda de acordo com a campanha, o Santa disse que seus banheiros estavam sujos, esquecidos e abandonados. Com a reforma, o clube prometeu trazer acessiblidade, higiene e sustentabilidade aos sanitários.

️ Juntos, vamos transformar o Arruda! Participe da campanha de reforma dos 52 banheiros do estádio do Santa Cruz. Cada banheiro será reformado um a um, conforme a arrecadação média de R$12 mil por banheiro. Doe qualquer quantia a partir de R$1 e ajude a fazer a diferença. Os… pic.twitter.com/C8pFtlnYzq — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) February 21, 2024

O Santa Cruz estabeleceu uma meta de R$ 512 mil para realizar a reforma em todos os banheiros. De acordo com o Tricolor, os sanitários serão reformados um a um, a cada R$ 12 mil arrecadados. O clube também garantiu que os torcedores podem doar qualquer valor, mas aqueles que fizerem doações acima de R$ 500,00 terão seus nomes marcados em um painel de vidro nos banheiros.

Até o momento, o Santa Cruz informou já ter arrecadado R$ 3404,99.

Para ajudar o Santa Cruz na campanha, o basta acessar o site da campanha do Sr. Torcedor.

