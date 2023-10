Santa Cruz lança edital de convocação para as eleições presidenciais

A- A+

O Santa Cruz divulgou, nesta sexta-feira (13), o edital de convocação das eleições presidenciais do clube, marcadas para ocorrer no dia 12 de novembro, das 8h às 17h, no Arruda. Com isso, as chapas que tentarão os cargos máximo do Executivo e do Deliberativo poderão se inscrever até o dia 30 de outubro.



Além de presidente e vice dos órgãos, serão eleitos os membros do Conselho Deliberativo, sendo 500 de forma efetiva e 50 suplentes, além de 13 vagas da Comissão Patrimonial.

Estão aptos a voto os sócios maiores de 18 anos, que já integrem o quadro social há mais de um ano e adimplentes. Nomes como Marino Abreu, Josenildo Dody, Albertino dos Anjos e José Neves Filho são alguns dos cotados para participar do pleito. O atual presidente do Santa Cruz é Jairo Rocha, que não participará da disputa.

