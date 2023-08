Santa Cruz lança uniforme em alusão ao último tricampeonato estadual; veja imagens

A- A+

Sem calendário para a sequência da temporada, o Santa Cruz trouxe uma novidade para o torcedor coral. O Tricolor lançou, na noite desta quinta-feira (10), um novo uniforme. O padrão é uma homenagem ao tricampeonato estadual dos anos 2011, 2012 e 2013, todos sobre o Sport.

O coração tricolor bateu forte nas conquistas dos estaduais de 2011, 2012 e 2013. Para celebrar o Dia dos Pais e o Tri Estadual, chegou a nova pele Coral.



O uniforme dos atletas de linha tem as tradicionais três cores que fazem alusão ao clube, mas com o vermelho como cor predominante. O modelo, inclusive, é parecido com outro lançado há dez anos por um antigo fornecedor de material esportivo. Já a blusa de goleiro tem a cor branca, com detalhes da gola e da manga da camisa na cor preta.

Na parte superior traseira das camisas, três estrelas com os números 11, 12 e 13 fazem alusão à conquista coral.

No valor de R$ 239,99, as camisas já podem ser adquiridas pelo loja virtual do clube. Nesta sexta-feira (11), os padrões podem ser adquiridos na loja física do Arruda, a partir das 12h, e nas lojas dos shoppings, a partir das 14h.

