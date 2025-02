Santa Cruz lança uniforme número dois em homenagem à cultura pernambucana; veja imagens

A- A+

O Santa Cruz apresentou, na noite deste sábado (15), o novo uniforme número dois para a temporada de 2025, que será utilizado no Campeonato Pernambucano e na Série D do Campeonato Brasileiro.

O uniforme homenageia a cultura pernambucana, destacando o frevo, ritmo musical que é símbolo do estado, além de exaltar o compositor Capiba, conhecido por suas composições de frevo e músicas dedicadas à torcida do Mais Querido.

Veja imagens:



Nova camisa do Santa Cruz. Foto: Reprodução/Santa Cruz.

Nova camisa do Santa Cruz. Foto: Reprodução/Santa Cruz.

A camisa é branca e traz as faixas preta e vermelha com figuras que remetem à sombrinha de frevo. Um dos diferenciais está na gola, que é preta, com listras vermelha e branca.

O uniforme já está à venda no site oficial da Cobra Coral pelo valor de R$ 269,99. A partir deste domingo (16), os torcedores também poderão adquirir o novo manto presencialmente nas lojas oficiais.

Veja também