Futebol

Santa Cruz lançará novos uniformes na sexta (27)

Padrões serão confeccionados pela Reebok, nova fornecedora de material esportivo no clube

Uniforme antigo do Santa CruzUniforme antigo do Santa Cruz - Foto: Divulgação/SCFC

Próximo de estrear na Série C do Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, o Santa Cruz apresentará ao torcedor, nesta sexta-feira (27), os novos padrões do clube para 2026. Os uniformes serão confeccionados pela Reebok, nova fornecedora de material esportivo do Tricolor.

Acordo

Santa Cruz e Reebok assinaram um contrato válido por três temporadas. Além do futebol profissional, a empresa fornecerá todo o material esportivo também das categorias de base, incluindo uniformes de jogo, treino e viagem.

Com o acordo fechado com a marca americana, o Santa encerrou a parceria com a Volt. A empresa catarinense patrocinava a Cobra Coral desde 2021, mas vinha gerando insatisfação da diretoria do Santa no que diz respeito à qualidade do material e ao atraso nas entregas.

Vale lembrar que a Reebok também patrocinará o Náutico em 2026. A empresa já forneceu também material esportivo para clubes como Cruzeiro, Internacional, São Paulo e Vasco, além da Seleção Argentina.

Copa do Brasil

O Santa Cruz estreia na Copa do Brasil no dia 5 de março. O Tricolor enfrenta o Sousa-PB, às 21h30, em jogo único pela segunda fase. O confronto será realizado na Arena de Pernambuco.

Pernambucanos e paraibanos já se enfrentaram quatro vezes na história. O Santa coleciona três vitórias, enquanto o Sousa superou o adversário uma única vez.

Os dois primeiros jogos da equipe foram pela primeira fase da Série D de 2023. No Arruda, o Santa venceu por 1x0, com gol de Emerson Galego. O Sousa deu o troco no duelo disputado no Marizão, derrotando a Cobra Coral por 2x1. Lucas Silva marcou para os visitantes, enquanto Arthur Santos e Luiz Henrique anotaram o dos mandantes.

Os outros dois jogos foram pela primeira fase da Série D de 2025. No Marizão, o Santa bateu o Sousa por 1x0, com gol de Geovany. No Arruda, a Cobra Coral novamente levou a melhor perante o Dinossauro, com um 2x0 construído com as bolas na rede de Thiaguinho e Thiago Galhardo.

Caso avance de fase, o Santa Cruz vai receber R$ 950 mil. Pela participação na segunda etapa, o Tricolor já tem direito a R$ 830 mil. 

