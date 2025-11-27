A- A+

Futebol Santa Cruz: lateral Nathan consegue rescisão via CNRD Atleta fez parte da campanha do acesso à Série C e tinha contrato até 2027

Mais um jogador selou o fim de ciclo no Santa Cruz. O lateral-esquerdo Nathan acionou o Tricolor na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) por atrasos de pagamentos, venceu a causa e está livre para acertar com outro clube.

A informação foi dada em primeira mão pela jornalista Camila Sousa, do ge, e confirmada pela reportagem da Folha de Pernambuco.

O atleta possuia contrato com o Santa até a temporada de 2027, contudo, já havia recebido a informação que não fazia parte dos planos do clube para a próxima temporada.

Nathan foi um dos últimos reforços do Santa Cruz na campanha que levou o time ao acesso à Série C. O lateral fez 13 jogos ao todo. O começo da sua jornada no Arruda foi promissora e logo conquistou espaço no time titular. Entretanto, o desempenho em campo foi caindo no mata-mata e perdeu a posição para Rodrigues, já nos últimos jogos da Série D.

