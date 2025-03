A- A+

Mercado Santa Cruz não consegue acordo com atacante Léo Reis Tricolor segue em busca de mais reforços para a disputa da Série D

O Santa Cruz esteve bem perto, mas não conseguiu vencer a concorrência. Um dos grandes destaques do último Campeonato Mineiro, o atacante Léo Reis estava na mira do Tricolor do Arruda, mas acabou desistindo da negociação.

Informação dada primeiramente por João Victor Amorim, da Rádio Jornal, e apurada pela reportagem da Folha de Pernambuco, a Cobra Coral já se volta para o mercado em busca de outros nomes. Léo Reis deve ser anunciado em um clube da Série B nos próximos dias.

Na última coletiva que participou, o executivo de futebol do Santa Cruz, Harlei Menezes, já havia avisado que se tratava de uma negociação complicada. “O Léo Reis é um jogador que já foi contactado, mas não é uma contratação fácil. O jogador recebeu muitas sondagens de times importantes. É um atleta que gostaríamos de contratar", comentou há cerca de uma semana.

Atacante de 24 anos, Léo Reis tem em sua trajetória passagens por clubes do Sudeste. No início da temporada de 2025, o jogador chegou ao Itabirito-MG, onde foi um dos destaques do time. Em oito jogos, marcou dois gols e deu duas assistências.

