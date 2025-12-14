Dom, 14 de Dezembro

Futebol Pernambucano

Santa Cruz: lesão de Alex Ruan abre caminho para titularidade de Rodrigues

Atleta fez 29 partidas pelo Santa em 2025 e deve ter a oportunidade de iniciar a próxima temporada jogando

Rodrigues deve iniciar a temporada de 2025 na titularidade Rodrigues deve iniciar a temporada de 2025 na titularidade  - Foto: Divulgação/Santa Cruz

No último sábado (13), o Santa Cruz divulgou oficialmente via assessoria de imprensa, que o recém-contratado Alex Ruan, lateral-esquerdo de 32 anos, ex-Brusque, sofreu uma lesão ligamentar no joelho esquerdo. Dessa forma, deverá permanecer no departamento médico por cerca de um mês, deixando a vaga nas mãos de Rodrigues.

A entorse no joelho foi em decorrência de contato direto durante uma sessão de treino da pré-temporada tricolor. O atleta já está em fisioterapia e não participou do jogo-treino contra o Laguna, que terminou com vitória tricolor por 1x0.

Alex Ruan, ex-Brusque de 32 anos, é o novo reforço é o novo reforço anunciado oficialmente pelo Santa CruzAlex Ruan deve voltar a trabalhar com o elenco daqui a um mês - Foto: Divulgação / Instagram


Dessa forma, o caminho fica aberto para Rodrigues começar o ano na titularidade. O jogador, que chegou ao Arruda em 2025, foi o titular da equipe em boa parte da temporada. 

Contudo, não conseguiu se tornar uma unanimidade no clube; inclusive, chegou a perder a posição, quando Nathan assumiu a função já na reta final da fase de grupos da última Série D. 

Somente nos últimos jogos que Rodrigues retomou a titularidade do time de Marcelo Cabo e fez os últimos quatro jogos (semifinal e final da Série D) como titular. 

Assim que a temporada foi encerrada, o nome do atleta esteve ligado ao ABC para uma possível transferência; entretanto, o destino mudou e o atleta permaneceu no clube com renovação de contrato. 

Com a camisa do Santa Cruz, Rodrigues fez 29 partidas, deu uma assistência direta para gol e não marcou gols. 

Concorrência
Dessa maneira, o outro nome que Marcelo Cabo tem à disposição para para a função da lateral-esquerda é o jovem David Cabeça, de 19 anos. Visto como promessa na base, o jogador teve apenas três oportunidades de entrar em campo como profissional, somando apenas sete minutos de atuação no time principal.

Calendário
Ainda durante a etapa de preparação para 2026, o Santa tem agendado três jogos. No dia 23 de dezembro, a Cobra Coral enfrentará o Santa Cruz-RN e no dia 30 de dezembro, será a vez de encarar o Amazonas.

Por último, esse com a presença garantida de público, o Santa enfrenta o Defensa y Justicia, pela Vitória Cup, no dia 8 de janeiro, às 20h30, na Arena de Pernambuco. 

O primeiro jogo oficial da temporada de 2026 acontecerá no dia 11 de janeiro, diante do Decisão, na Arena de Pernambuco, pela 1ª rodada do Campeonato Pernambuco.  

 
 

