Santa Cruz confirma lesão de Toty: "expectativa de duas semanas afastado"

O Santa Cruz terá um desfalque importante na próxima rodada, contra o Horizonte, no próximo domingo (27), no Arruda. O lateral-direito Toty sofreu uma pancada no joelho direito na partida passada e ficará afastado por 15 dias.

"Nosso atleta Toty sofreu um trauma direto ao nível do joelho direito, contra o Treze. Foi uma hiperextensão, que faz com que ele permaneça no DM por 15 dias, um trauma grande, com bastante edema, mas não há derrame articular, não é uma lesão maior, mas nossa expectativa é de duas semanas afastado. Lembrando que não é o mesmo que ele sofreu anteriormente", afirmou Dr. Antônio Mário, diretor médico do clube.

A lesão sofrida anteriormente, que foi citada pelo Dr. Antônio Mário, aconteceu no jogo de ida da semifinal do Pernambucano, contra o Sport, na Ilha do Retiro. Na época, Toty também sofreu uma pancada, mas no joelho esquerdo, e ficou de fora no confronto de volta, no Arruda.

Lesão de Toty contra o Sport, na semifinal do Pernambucano - MARLON COSTA/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO

Dessa forma, é iniciada uma disputa direta pela posição no Santa Cruz. Autor do gol da vitória contra Treze, Israel pode retornar ao setor defensivo e ser essa primeira opção. Por sua vez, contratado no início do ano, mas emprestado ao Velo Clube/SP, Yuri Ferraz também poderá ser uma opção para a função.

