Tricolor Santa Cruz: líder do Pernambucano, Tricolor se aproxima de classificação ao mata-mata Tricolor pode garantir vaga no G6 já na próxima rodada, contra o Jaguar, na sexta-feira (07)

O Santa Cruz vive um momento de muita confiança e já está próximo de atingir alguns objetivos estabelecidos pelo clube em 2025. Na próxima sexta-feira (07), o Tricolor visita do Jaguar, na Arena de Pernambuco, e uma vitória garante praticamente o time na fase final do Campeonato Pernambucano.

Seis rodadas já foram realizadas no Campeonato Pernambucano, restando apenas mais três para o encerramento da primeira fase. Liderando o Estadual com 13 pontos, com quatro vitórias, um empate e apenas uma derrota, o Santa Cruz já está se aproximando de confirmar uma vaga na fase final, podendo ser ainda na próxima rodada.

O adversário do Tricolor na próxima rodada será o Jaguar, equipe que venceu apenas um jogo até aqui. Ainda assim, o meio-campista João Pedro pregou respeito aos oponentes e espera um jogo complicado. “A gente vai procurar saber do Jaguar mais durante essa semana, fazer a análise do time deles, mas já sabemos que é um adversário complicado, vamos encontrar um jogo bem difícil na sexta, mas esperamos conquistar a vitória", contou.

O Santa Cruz acabar de sair daquela sequência que estava sendo considerada como a mais complicada do ano até aqui. E o resultado foi positivo, com o Tricolor vencendo os dois últimos duelos, contra Retrô e Sport, encerrando o jejum de vitória em clássicos.

João Pedro revelou um pouco como está o ânimo dentro do vestiário tricolor e almeja que o ambiente permaneça dessa maneira por ainda mais tempo. “A confiança é muito grande nesse momento. Essa vitória foi muito importante. Fazia cinco anos que o clube não conseguia ganhar um clássico, creio que para o decorrer da competição esse vitória foi de extrema importância e esperamos dar continuidade", disse.

