Santa Cruz: Lucas Bessa celebra assistência contra o Ferroviário

O Santa Cruz investiu em várias contratações em 2025, mas o reforço que ajudou a definir o confronto contra o Ferroviário, no último domingo (01), já estava no Arruda há mais tempo.

Ainda buscando recuperar o ritmo após longo período de lesão, o volante Lucas Bessa deu uma assistência primorosa para o gol de Geovany, que sentenciou o placar de 3x1 e mais uma vitória tricolor.

“(retornar e dar uma assistência) Isso é muito importante, principalmente para recuperar confiança. Infelizmente sofri com muitas lesões e não tive essa sequência de jogos. Agora que estou 100%, foi um jogo muito importante, ainda mais ajudar a equipe com uma assistência, isso tudo traz confiança. Espero continuar no mesmo ritmo e com mais minutos para ajudar", disse.