A- A+

Futebol Pernambucano Santa Cruz ainda não demonstrou interesse em renovar com Lucas Bessa Jogador tem contrato até o final da temporada

O Santa Cruz ainda não indicou uma renovação de contrato com Lucas Bessa. Com contrato até o fim da temporada, o volante revelou à Folha de Pernambuco que ainda não foi procurado pela direção coral para discutir a possibilidade da prorrogação do vínculo e segue esperando o contato.

Bessa chegou ao Arruda no começo de 2024, para disputa do Pernambucano daquele ano. Contudo, o jogador não teve muito tempo para demonstrar seu trabalho devido uma grave lesão no joelho ainda em janeiro e fez apenas três partidas.

O retorno aconteceu apenas em maio de 2025, mais de um ano depois. Sob o comando de Marcelo Cabo, o jogador fez seis partidas e somou um pouco mais de 100 minutos em campo.

Mesmo sem atuar tanto, além de algumas lesões musculares naturais do processo de volta, o jogador se mostrou grato pela temporada que teve.

"Eu fico muito feliz de ter voltado. Sem palavras. Só eu sei o quanto foi difícil no ano passado, com o clube parado, estando fora dos gramados e na minha luta diária em silêncio. Mas graças a Deus a recuperação foi excelente e consegui voltar 100% saudável", declarou Lucas Bessa.

No setor dos volantes, o Santa Cruz já possui uma boa quantidade de atletas disponíveis. Pedro Favela, Wagner Balotelli, Gabriel Galhardo e Jonatas Paulista possuem contratos até o fim de 2026.

Veja também