A- A+

Santa Cruz Lucas Siqueira minimiza vantagem do Sport por jogar em casa: "Torcida não entra em campo" O duelo decisivo pela semifinal do Estadual será disputado neste sábado (16), na Arena de Pernambuco com apenas rubro-negros no estádio

O Santa Cruz segue na preparação para o Clássico das Multidões do próximo sábado (16), pelo jogo da volta da semifinal do Pernambucano. Assim como na primeira partida, o segundo duelo será com torcida única- desta vez, com os rubro-negros. Sem presença de tricolores na decisão, o volante Lucas Siqueira afirmou que não muda muito jogar fora de casa.

"Acho que clássico não tem muito essa coisa de vantagem. Por mais que a gente tivesse vencido por 1 a 0, teria que chegar lá e fazer um grande jogo novamente para conquistar a classificação. Sei que eles têm a torcida, mas acho que para a gente não vai mudar muita coisa não. Em decisão, a torcida não entra em campo. Mas temos que estar bastante concentrado para fazer um grande jogo", disse o volante em material enviado pelo clube nesta terça-feira (12).

Lucas Siqueira é um dos principais jogadores do Santa Cruz na temporada com 12 partidas disputadas e dois gols marcados. O volante de 35 anos também é um dos mais experientes e comentou sobre seu momento na Cobra Coral.

"Recebo bastante essa energia boa do torcedor. Para mim é importante, nos dá mais confiança. Estou muito feliz de viver esse momento no Santa Cruz. Antes de chegar, me perguntaram muito: 'por que você está indo para o Santa Cruz? Não tem divisão'. Mas o Santa Cruz tem uma camisa muito pesada. Eu sei que tem uma história e torcida muito grande. E isso me motivou a vir para cá. Eu acreditei muito nesse processo de restruturação".

No primeiro jogo da semifinal, o Santa Cruz teve um bom desempenho e foi penalizado com um gol sofrido nos minutos finais. De acordo com Lucas Siqueira, a prepração nesta semana não deve ter nenhuma mudança.

"Eu acho que não é o momento de inventar nada. Continuar com o nível de concentração e de intensidade nos treinamentos. Nosso dia a dia é muito forte, foi isso que nos fez crescer dentro da competição. Temos que continuar assim, sem fazer nada de diferente".



Veja também

PERU Lima é escolhida como sede dos Jogos Pan-Americanos de 2027