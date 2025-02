Santa Cruz: Lucas Siqueira define duelo contra o Central como decisivo

A- A+

O Santa Cruz está se arrumando para um dos jogos mais importantes da temporada. No próximo domingo (16), no Arruda, a Cobra Coral recebe o Central e caso vença, garantirá a primeira colocação no Campeonato Pernambucano e uma vaga assegurada na lucrativa Copa do Brasil. Líder do elenco, Lucas Siqueira garante foco somente no próximo desafio.

"Estamos encarando esse jogo contra o Central como uma decisão. Classificar em primeiro é um ponto muito importante para nós, esse é nosso foco. Claro que ainda temos dois jogos, mas o próximo é contra o Central, precisamos vencer para continuarmos líderes e dependendo somente dos nossos esforços", declarou o volante.

Cobra Coral e Patativa vivem situações opostas no Estadual. Enquanto o Santa está embalado e segue na ponta da tabela, o Central vive um momento de crise e hoje está mais próximo da zona do rebaixamento do que do G6 da competição. Mesmo indo para o jogo como favoritos, o atleta recusou a ideia de jogo ganho.

"No futebol não tem jogo fácil. Não podemos nos enganar pela posição na tabela. Nós temos uma comissão técnica e uma equipe muito experiente, a gente não cai nessa ideia, não existe isso, respeitamos o Central e vamos encarar como uma grande decisão", disse Lucas Siqueira.

Momento

Exceto os dias após a eliminação na Pré-Copa do Nordeste, 2025 vem sendo um ano que a autoestima do tricolor vem sendo massageada com boas notícias. Confiante, Lucas Siqueira explanou o bom ambiente que vem rondando o Arruda.

"Estamos felizes por nosso desempenho e resultados no Estadual. A torcida está vindo junto, a notícia da SAF trouxe ainda mais apoio, e estamos dando a resposta dentro de campo. Nosso desafio agora é manter o nível de performance para conseguir os objetivos do clube e trazer cada dia mais torcedores", afirmou o camisa 5.

Lucas Siqueira é um dos pilares do Santa Cruz no meio-campo - Evelyn Victoria/Santa Cruz

Preparação



Para o duelo, que já vem sendo considerado como de 'seis pontos', o Santa Cruz pôde desfrutar de tempo para trabalhar. Lucas Siqueira detalhou um pouco o que vem sendo realizado nos treinos e garante que o time estará inteiro para o confronto.

“Tratamos como uma semana decisiva. Estamos com uma semana cheia de treinamentos, na última terça-feira (11), tivemos um dia dedicado para a parte física e tivemos esse tempo para treinar", iniciou.

"Passamos recentemente por uma semana cheia de jogos, forma três partidas consecutivas em uma semana, mas agora ficou mais tranquilo. Estaremos 100% nessa decisão contra o Central", completou o jogador tricolor.



