Santa Cruz luta para não ter maior hiato sem jogos em uma temporada na história

Correndo o risco de ser eliminado ainda na fase de grupos da Série D do Campeonato Brasileiro, o Santa Cruz pode ter, em 2023, seu maior período sem entrar em campo. Caso o time não vença o Iguatu, domingo (23), no Morenão, pela rodada final do Grupo 3 da competição, aliado ao fato de torcer pelo tropeço de Potiguar ou Pacajus, o clube não avançará ao mata-mata e, consequentemente, ficará sem compromissos oficiais no restante da temporada.

Em 2009 e 2010, anos em que o Santa Cruz também esteve na Série D e não conseguiu o acesso à Série C, o calendário ficou mais curto. Há 14 anos, na primeira vez que participou da quarta divisão, o clube não passou da fase de grupos - à época, o Tricolor ficou em último no Grupo 4, atrás de Central, Sergipe e CSA. A última partida da Cobra Coral foi perante os alagoanos, no empate em 2x2 no Arruda, no dia 9 de agosto.





Caso a contagem leve em consideração apenas o retorno ao Campeonato Pernambucano, o Santa Cruz ficou 157 dias sem jogar, regressando no dia 13 de janeiro, no triunfo por 2x1 diante do Sete de Setembro, no Gigante do Agreste. Acontece que, antes, o Tricolor disputou a Copa Pernambuco, iniciando a competição no dia 12 de setembro.

Em 2010, cenário parecido. A eliminação na Série D veio em setembro, no primeiro mata-mata, diante do Guarany de Sobral-CE. O Tricolor, porém, ainda teve duelos pela Copa do Nordeste, se despedindo no dia 5 de outubro, perante o Bahia, na Joia da Princesa. Mais uma vez, a equipe disputou a Copa Pernambuco, sendo bicampeã, disputando a decisão contra o Sport, no Arruda, empatada em 3x3, no dia 28 de novembro.

Os piores cenários, contudo, são recentes. Em 2018, na Série C, o Santa encerrou sua participação no dia 26 de agosto, na segunda fase, ao ser eliminado pelo Operário-PR. Só retornou aos gramados no dia 20 de janeiro de 2019, no Pernambucano, ao derrotar o América por 3x0, na Arena de Pernambuco. Um hiato de 147 dias.



Em 2019, nova despedida precoce na Série C, no dia 24 de agosto, nos Aflitos, ao perder do Náutico por 3x1. O retorno ao Estadual só ocorreu dia 18 de janeiro, ao ganhar por 3x0 do Petrolina, no Arruda. Novamente 147 dias de intervalo.



Um dos remanescentes da temporada passada, o lateral-esquerdo Ítalo Silva deixou claro que não pretende ver um novo hiato de jogos no Santa. “Conversamos com o pessoal do ano passado, como Chiquinho, sobre a experiência de não ter conseguido o acesso. É muito ruim. Mas vamos chegar ao mata-mata”, apontou.

