Clássico das Multidões Apesar de tabu atual, Santa Cruz tem a maior sequência invicta do Clássico das Multidões no século Entre 2001 e 2003, a Cobra Coral passou nove jogos sem perder para o rival Sport

Santa Cruz e Sport entram em campo neste sábado (16) disputando uma vaga na grande final do Campeonato Pernambucano. Para chegar na decisão sem precisar dos pênaltis, a Cobra Coral vai precisar superar um tabu recente de sete confrontos sem vencer o rival. Apesar dos últimos resultados desfavoráveis, o recorde de invencibilidade no século XXI ainda pertence ao Tricolor do Arruda. Veja os números:

A última vitória do Santa Cruz contra o Sport aconteceu em 2020. A partir do ano seguinte, ocorreram outros sete Clássicos das Multidões (seis pelo Pernambucano e um pela Copa do Nordeste). São quatro empates e três vitórias rubro-negras.

Caso consiga ao menos o empate no final de semana, que será o último encontro entre as equipes no ano, o Sport vai superar seu maior período sem derrotas para o Santa Cruz no século. Os outros sete jogos invictos do Leão aconteceram todos em 2003 (quatro no Estadual e três na Série B). O Rubro-negro teve quatro vitórias e três empates.

Por mais que a fase do Santa Cruz não seja boa contra o Sport, a Cobra Coral ainda defende a maior invencibilidade neste século.

Entre 2001 e o início de 2003, o Mais Querido passou nove jogos sem perder um clássico. O recorte teve um empate e oito vitórias consecutivas dos tricolores com partidas válidas pelo Pernambucano, Nordestão, além das Séries A e B.

Além do tabu e toda a rivalidade em campo, o Santa Cruz busca neste duelo pelo jogo de volta do Estadual retornar a decisão do Pernambucano. A última vez que disputou a final foi em 2020 e o último título foi em 2016.

Maior sequência sem derrota no Clássico das Multidões no século é do Santa Cruz

9 jogos entre 2001 e 2003)

Santa Cruz 1 x 1 Sport (Pernambucano 2001)

Sport 0 x 1 Santa Cruz (Pernambucano 2001)

Santa Cruz 2 x 0 Sport (Pernambucano 2001)

Sport 1 x 2 Santa Cruz (Brasileirão 2001)

Sport 1 x 2 Santa Cruz (Nordestão 2002)

Santa Cruz 3 x 2 Sport (Pernambucano 2002)

Sport 1 x 2 Santa Cruz (Pernambucano 2002)

Santa Cruz 1 x 0 Sport (Série B 2002)

Santa Cruz 2 x 1 Sport (Pernambucano 2003)

Maiores invencibilidade do Sport contra o Santa Cruz no Século XXI

7 jogos em 2003

Sport 2 x 1 Santa Cruz (Pernambucano 2003)

Santa Cruz 0 x 1 Sport (Pernambucano 2003)

Sport 2 x 2 Santa Cruz (Pernambucano 2003)

Sport 2 x 2 Santa Cruz (Pernambucano 2003)

Sport 4 x 0 Santa Cruz (Série B 2003)

Sport 3 x 1 Santa Cruz (Série B 2003)

Santa Cruz 1 x 1 Sport (Série B 2003)

7 jogos entre 2021 e 2024

Santa Cruz 1 x 1 Sport (Pernambucano 2021)

Santa Cruz 1 x 2 Sport (Copa do Nordeste 2021)

Sport 2 x 2 Santa Cruz (Pernambucano 2022)

Sport 2 x 0 Santa Cruz (Pernambucano 2023)

Sport 0 x 0 Santa Cruz (Pernambucano 2023)

Sport 2 x 1 Santa Cruz (Pernambucano 2024)

Santa Cruz 1 x 1 Sport (Pernambucano 2024)



