A- A+

Retrospecto Adversário do Santa Cruz, Maranhão só tem uma derrota como mandante nesta Série D Tricolor visita o Bode no Castelão no próximo domingo (14), às 16h

Ainda na empolgação de ter conquistado o acesso à Série C, o Santa Cruz visita o Maranhão no próximo domingo (14), no Castelão, às 16h, pelas semifinais da Série D.





E neste primeiro jogo, a tendência é que a missão seja dura para o Tricolor. Isso porque o Bode tem um bom retrospecto jogando como mandante na Quarta Divisão.

Em 10 jogos disputados em seus domínios, o Maranhão venceu seis, empatou três e perdeu apenas uma partida.

O último revés dentro de casa foi há quatro meses, ainda na primeira fase da Série D. Na ocasião, o Maranhão perdeu por 3 a 2 para o Tocantinópolis.

Mas se engana quem pensa que o retrospecto positivo de Bode como mandante é restrito apenas à Quarta Divisão. No recorte da temporada completa, o Quadricolor só perdeu apenas mais outra partida.

A outra derrota aconteceu diante do Vitória-BA, pela primeira fase da Copa do Brasil, em fevereiro deste ano. Na ocasião, o Maranhão perdeu por 1 a 0 e acabou dando adeus à competição.

Retrospecto do Santa Cruz como visitante

Apesar de não vencer fora de casa na Série D desde maio, o Santa Cruz vem tendo boas recordações como visitante no mata-mata da competição.

Contra o Altos, nas oitavas de final, o Tricolor segurou o empate em 0 a 0, no Lindolfinho, e venceu na disputa de pênaltis por 3 a 1.

Já contra o América-RN, na Arena das Dunas, na fase de quartas de final, o Santa Cruz buscou o empate em 1 a 1 com o Dragão e carimbou o acesso à Série C longe do Recife.



Veja também