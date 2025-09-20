A- A+

SANTA CRUZ Santa Cruz segura pressão do Maranhão na Arena e garante vaga na final da Série D Tricolor enfrentará o Barra-SC na decisão do campeonato

Com doses de emoção, o Santa Cruz garantiu vaga na final da Série D de 2025. Após vencer o Maranhão em São Luís por 1 a 0, o Tricolor conseguiu segurar a pressão dos visitantes e empatou em 0 a 0 na Arena de Pernambuco, neste sábado (20).

O adversário do Tricolor na final da competição será o Barra-SC. Os catarinenses venceram a Inter de Limeira por 3 a 2, também neste sábado, e garantiram lugar na decisão.

A partida ainda terá data e horário definidos pela CBF. A única certeza é que o Santa Cruz fará o primeiro jogo no Recife e jogará a volta fora de casa, por causa da classificação geral do campeonato até aqui.

O Tricolor buscará agora encerrar um jejum de títulos que dura desde 2016, ano em que o Santa Cruz foi campeão pela última vez, vencendo a Copa do Nordeste.

Na Série D, será a segunda vez que o Santa Cruz disputará a final da competição. A primeira vez foi em 2011, quando o Tricolor acabou sendo vice-campeão para o Tupi-MG.

O jogo

Antes da bola rolar, o Santa Cruz protagonizou um momento de homenagem ao volante Lucas Siqueira. Aos 36 anos, o jogador anunciou a aposentadoria dos gramados após o término desta Série D. “Agradecemos por toda dedicação, profissionalismo e respeito à camisa do Time do Povo”, disse o clube nas redes sociais.

O Maranhão seguiu com pressão alta e o Santa Cruz continuou errando passes. Resultado: com menos de cinco minutos, o Bode já tinha arriscado para fora mais duas vezes com Jorge, de fora da área.

Depois da blitz maranhense inicial, o jogo foi ficando mais morno com o andar do relógio. Chance de gol somente aos 28 minutos, novamente com o Maranhão. Após troca de passes rápida com Vagalume, Jorge finalizou da entrada da área por cima do gol defendido por Rokenedy.

Um minuto depois aconteceu a primeira chance clara do Santa Cruz no jogo. Em cobrança de escanteio cobrada por Willian Jr., Pedro Favela apareceu para cabecear bem e obrigar Jean a espalmar para fora.

Aos 32, Pedro Favela voltou a assustar os maranhenses. Desta vez pelo chão, o volante aproveitou sobra de bola na entrada da área e finalizou tirando tinta da trave do goleiro do Bode.

Aos 38, o Maranhão voltou a arriscar novamente. Em cobrança de falta, Jorge finalizou à média distância para a boa defesa de Rokenedy.

A última chance da primeira etapa foi do Tricolor. Aos 45, Willian Jr. tabelou com Thiago Galhardo e finalizou por cima do gol do goleiro Jean.

Segundo tempo

Assim como no primeiro tempo, a dinâmica da etapa final começou com o Maranhão frenético e o Santa Cruz cochilando. Logo aos três minutos, quase saiu o primeiro gol do Quadricolor. André Radija finalizou forte e viu a bola explodir na trave de Rokenedy.

A resposta do Santa, no entanto, demorou menos tempo desta vez. Aos sete minutos, Pedro Favela finalizou de fora da área e contou com um desvio para assustar Jean. Dois minutos depois, o Tricolor trabalhou bem a jogada até chegar em Thiago Galhardo. O atacante, no entanto, finalizou fraco nas mãos do goleiro.

Aos 14, o Maranhão protagonizou uma grande jogada. Após tabelas rápidas, Igor Nunes finalizou colocado rente ao gol tricolor. Três minutos depois, Ryan fez grande jogada individual e bateu por cima da meta defendida por Rokenedy.

Aos 20, foi a vez do Santa Cruz arriscar. Willian Júnior recuperou a bola na defesa do Maranhão e acionou Pedro Favela. O volante tricolor finalizou rasteiro para assustar a equipe visitante.

Aos 27, Rokenedy protagonizou um verdadeiro milagre. Após finalização de bicicleta de Clessione, o goleiro tricolor deu um toque providencial para evitar o que seria um golaço dos maranhenses.

O Santa Cruz voltou a ter uma chance aos 38. Ariel, que tinha entrado no lugar de Thiago Galhardo, finalizou de longe para fora. A partir deste lance, o jogo virou ataque, do lado do Maranhão, contra defesa, do lado Tricolor. No entanto, a Cobra Coral foi valente em segurar o placar e se garantir em sua segunda final de Série D da história.

Ficha técnica

Santa Cruz: Rokenedy; Yuri Ferraz, Eurico, William Alves e Rodrigues; Wagner Balotelli, Pedro Favela (Jonatas Paulista) e Gabriel Galhardo; Willian Jr. (Matheus Vinícius), Geovany (Adailson) e Thiago Galhardo (Ariel). Técnico: Marcelo Cabo

Maranhão: Jean; Igor Nunes, Keven, Júlio Nascimento (Fernando) e André Radija (Lucas Manga); Dudu, Rosivan (Anderson Paraíba) e Jorge; Vagalume, Ryan e Clessione. Técnico: Marcinho Guerreiro.

Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Árbitro: Léo Simao Holanda (CE)

Assistentes: José Moracy e Eleutério Felipe Marques (ambos do CE)

VAR: Leonardo Rotondo (MG)

Cartões amarelos: Eurico e Rokenedy (S); Ryan (Maranhão)

Público: 40.892

Renda: R$ 1.464.705,00



