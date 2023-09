Santa Cruz marca assembleia para discutir impeachment de Antônio Luiz Neto

A- A+

O Conselho Deliberativo do Santa Cruz comunicou nesta segunda (25) que realizará uma quinta reunião extraordinária, no próximo dia 2 de outubro, a partir das 8h, no Arruda, para discutir a possibilidade de um impeachment do atual presidente do clube, Antônio Luiz Neto, além de formar uma comissão eleitoral para o pleito que escolherá o próximo mandatário do Tricolor para o biênio 2024-2025 - há chances de as eleições serem antecipadas para outubro.

Antes contrário à antecipação das eleições, o presidente Antônio Luiz Neto confirmou, em declaração ao site Globo Esporte, que não se opõe ao fato. Vale citar que a conduta é posterior ao desembargador do Tribunal de Justiça, Sílvio Neves Batista Filho, dar parecer positivo à decisão do Conselho Deliberativo do clube que, no final de agosto, reprovou o balanço financeiro da instituição.

Além disso, foi mantida também a proibição da posse dos 300 novos conselheiros, medida tomada por Antônio Luiz Neto, que tinha acontecido antes do retorno do mandatário do Deliberativo, Marino Abreu.

Antônio Luiz Neto pode deixar o cargo de presidente do Santa Cruz e ficar inelegível por 10 anos por conta do artigo 41 do estatuto do clube. No documento, é dito que um chefe do Executivo pode ser afastado, dentre outros pontos, por ter a contas reprovadas pelo Conselho Deliberativo.

Caso antecipe as eleições, o Santa Cruz seguirá o mesmo caminho que o Náutico, que prometeu organizar o pleito até o dia 12 de novembro. No Timbu, o atual presidente, Diógenes Braga, deixou claro que não pretende concorrer à reeleição. No Tricolor, Antônio Luiz Neto ainda não falou publicamente se tentaria permanecer no cargo. Há alguns meses, nomes como Albertino dos Anjos e José Neves Filho, ex-mandatários da Cobra Coral, se colocaram à disposição para disputar um futuro pleito.

