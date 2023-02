A- A+

Futebol Santa Cruz marca data das eleições presidenciais Pleito para escolher chefe do Executivo ocorrerá no dia 3 de dezembro, na sede do clube

Por meio de um documento assinado pelo presidente do clube, Antônio Luiz Neto, o Santa Cruz anunciou em seu site oficial a data das próximas eleições presidenciais da instituição. O pleito ocorrerá no dia 3 de dezembro. O Tricolor também divulgou a lista completa dos sócios aptos a votar. Ainda não há, contudo, chapas formadas com os candidatos que disputarão o cargo máximo do Executivo.



Os torcedores do Santa Cruz podem conferir os nomes na lista que foi publicada no site oficial do clube, clicando aqui.

Veja também

MERCADO DA BOLA Ex-Santa, Dagson é anunciado em clube da Paraíba