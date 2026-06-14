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Futebol Santa Cruz marca no último lance e vence Brusque fora de casa Zagueiro Edson Miranda fez o gol salvador da partida

Resistir, permanecer vivo e tentar o resultado positivo. O Santa Cruz é especilista neste roteiro e, neste domingo (14), marcou no último lance com o zagueiro Edson Lucas, saindo do estádio Augusto Bauer com a vitória por 1x0 diante do Brusque, pela décima rodada da Série C.

Buscando fazer valer o mando de campo, o Brusque tentou apertar o Santa desde o primeiro minuto e o zagueiro William Alves já teve o trabalho de evitar o fol adversário em cima da linha.

O time mandante voltou a dar trabalho aos 16 minutos, Macário recebeu a bola, invadiu a área, e mandou uma bomba, sem ângulo, no lado de fora da rede. Três minutos depois, Raimar soltou uma bomba na cobrança de falta e o goleiro Gabriel Souza fez uma grande defesa.

Aos 26, o goleiro Tricolor precisou intervir novamente, dessa vez em chute de Petterson. Na sobra, JP Martins chutou firme, mas a bola foi pelo lado de fora. Apesar dos sustos, o Santa sustentou o resultado e foi para o intervalo sem gols.

Ne retorno ao campo, o Brusque chegou a marcar com Macário antes do primeiro minuto do segundo tempo, mas o lance já tinha sido marcado impedimento. Logo na sequência, Adrianinho cruzou da direita, William Alves faz o corte parcial e Gabriel Souza tirou a o domínio de Macário assim que o atacante ia marcar.

Aos 15 minutos, Raimar alçou na área, Macário desviou de cabeça e a bola passou perto do gol de Gabriel Souza. Com o passar do tempo, o Santa começou a entrar na partida e aos 30 minutos, Vitinho cortou para dentro, chutou de perna esquerda e a bola passou ao lado da meta.

Três minutos depois, Patrick Allan mandou com veneno na área e por pouco Tiago Marques não alcançou. A Cobra Coral se manteve no jogo e quase marcou aos 52 minutos, novamente com Tiago Marques, que arriscou de fora e o goleiro espalmou para escanteio.

Na última bola da partida, na jogada que já virou marca deste time, a bola foi desviada no primeiro poste e Edson Miranda apareceu no outro lado para definir e dar os três pontos para o Tricolor do Arruda. Com o resultado, o Santa salta para 15 pontos e ocupa a nona posição.



Ficha técnica



Brusque 0

Nogueira; Medeiros, Ryan, Cipriano e Raimar; Bernardo (Guga), Gazão e JP Martins (Jonathan Lucca); Macário (Prado), Adrianinho (Clinton) e Petterson (Álvaro). Técnico: Higo Magalhães

Santa Cruz 1

Gabriel Souza; Alex Ruan (Zé Mário), Edson Miranda, William Alves e Eurico; Pedro Favela, Fabinho, Ronald, Vitinho e Everaldo (Patrick Allan); Eron (Tiago Marques). Técnico: Cristian de Souza



Local: Estádio Augusto Bauer (Brusque/SC)

Árbitro: Dewson Fernando Freitas (PA)

Assistentes: Jhonathan Leone Lopes e Augusto Klemerson Mendes Diniz (ambos PA)

Cartões amarelos: Bernardo (B) Andrey, Alex Ruan, Edson Miranda, William Alves e Tiago Marques (S)

Gol: Edson Miranda aos 53 do 2T

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