Futebol Pernambucano Santa Cruz: Marcelo Cabo alerta para maratona de jogos e atualiza retorno de lesionados Tricolor fará três partidas em apenas seis dias

O início de temporada para o Santa Cruz vem sendo de bastante intensidade. Em menos de uma semana, o Tricolor já fará o terceiro jogo no próximo sábado (17), quando enfrentar o Vitória, na Arena de Pernambuco, pelo Estadual.

Nesta última quarta-feira (14), após o empate de 1x1 contra o Maguary, pela segunda rodada, em Bonito, o treinador Marcelo Cabo fez questão de alertar o pequeno intervalo entre partidas e como isso impacta na equipe.

“A gente está jogando três jogos em seis dias, fizemos duas partidas com 67 horas de recuperação e teremos o terceiro jogo agora no sábado. Depois a gente é cobrado que o time não está intenso ou desencaixado, mas somos seres humanos", começou.

"Ainda estamos progredindo, não estamos no nível ideal que a gente precisa, precisamos evoluir alguns aspectos, mas é uma pena que não temos tempo para treinar, é descansar e tentar evoluir jogando", completou o treinador Marcelo Cabo.

Lesionados

O departamento médico do Santa Cruz tem dois jogadores: o lateral-esquerdo Alex Ruan e o centroavante Ariel. Cabo revelou que o defensor volta a trabalhar com bola ainda nesta semana.

“O Ariel ainda não tem expectativa de voltar ao campo. Por outro lado, uma boa notícia para o nosso torcedor é que o Alex Ruan volta a treinar amanhã com o grupo. Ele passou por todos os protocolos, vai ser uma participação parcial e progressiva, mas acreditamos que em breve poderemos contar com ele", revelou.





