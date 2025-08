A- A+

Futebol Santa Cruz: Marcelo Cabo alfineta treinador do Sergipe Comandante tricolor afirmou que papel de treinador é no campo

O Santa Cruz visita o Sergipe, pelo primeiro jogo da 2ª fase do mata-mata da Série D, neste domingo (03), em Aracaju.

Quase uma semana após a fala 'polêmica' do técnico do Colorado sergipano, Dico Wooley, foi a vez do treinador do Tricolor do Arruda, Marcelo Cabo alfinetar o oponente.

Logo após a classificação do Sergipe ao mata-mata e a definição do duelo diante do Santa, Wooley convocou sua torcida e afirmou que o time visitante não poderia ser maioria e se sentir em casa no jogo do Batistão.



Nesta sexta-feira (01), nas vésperas do jogo, o comandante coral afirmou que é importante ter cuidado quando se fala de torcidas. Já que, qualquer interpretação errada poderia causar animosidades desnecessárias para o confronto, acirrando mais as rivalidades.

"Treinador tem que estar preocupado com o jogo em campo. Eu falo da minha torcida, que é espetacular, comprou todos os ingressos em poucas horas e, se abrir novo lote, comprará tudo novamente. Eles são o nosso maior patrimônio e nosso 12º jogador", disse Marcelo Cabo.

Para o duelo, o torcedor do Santa Cruz já esgotou todos os ingressos de visitantes. Milhares de torcedores corais são esperados no Estádio Lourival Baptista, protagonizando a 'invasão coral'.



