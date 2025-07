A- A+

Futebol Santa Cruz: Marcelo Cabo celebra "espírito de luta" no empate contra América/RN Neste domingo (06), na Arena das Dunas, Tricolor ficou no 0x0

O Santa Cruz, talvez pela primeira vez na atual edição da Série D, tenha sofrido jogando como visitante. Neste domingo (06), o Tricolor segurou o empate em 0x0 contra o América/RN, na Arena das Dunas, o suficiente para classificar ao mata-mata. Apesar das dificuldades, o treinador Marcelo Cabo gostou da postura combativa do time em campo.

No primeiro tempo, o Santa Cruz conseguiu ter algum volume relativo nos primeiros 20 minutos de jogo. Ainda assim, a primeira boa finalização aconteceu somente após os 30 minutos, num chute de longe com Thiaguinho. O treinador coral fez sua avaliação da primeira etapa.

“A gente fez um primeiro tempo muito equilibrado, com boas ações. Tivemos uma superioridade no meio-campo, mas voltamos a falhar no último terço do campo, na definição”, refletiu.

Por outro lado, Cabo acredita que o adversário só chegou em lances pelo alto. O treinador gostou da atuação do primeiro tempo. “O América chegou muito na bola parada, mas os arremates de fora ou os cruzamentos, seus pontos fortes, não conseguiram produzir. Mas é claro que é um time qualificado e organizado. Fomos ao intervalo satisfeitos e podíamos sair até na frente do placar, como eles também", disse.

Porém, o Santa se viu encurralado ao longo do segundo tempo e pouco conseguiu criar. O América teve ao menos duas boas chances de abrir o placar, mas Felipe Alves salvou o time.

“No segundo tempo, eles subiram a marcação, para que a gente não fizesse essa construção para chegar no meio-campo. O encaixe deles foi melhor e tivemos dificuldades de sair de trás", iniciou.

“Eles criaram volume e é hora de você entender que está numa ‘luta de boxe’, que estão te colocando nas cordas e você precisa ter um mecanismo para sair de lá. Nós treinamos essa situação, mas com as alterações conseguimos equilibrar, ficamos sem a bola, mas sem sofrer perigos", disse.



Classificados

Com a conquista de um pontinho, o Santa chegou ao estimado 23 pontos e garantiu sua classificação ao mata-mata. O treinador celebrou essa conquista. “Algumas coisas me agradaram hoje: primeiro, nos classificamos com três rodadas de antecedência, isso é fruto de muito trabalho, somos líderes da chave, pegamos uma equipe que não tomou gol em casa e que não tinha deixado pontos como mandante".

Já pensando nas eliminatórias, Marcelo Cabo destacou a entrega da equipe dentro de campo, algo que poderá ser decisivo para o acesso tricolor. "Outra coisa que me agradou bastante foi que hoje a gente ‘jogou a Série D’, algo que nos estava escapando. A gente precisava encarnar esse espírito nada melhor que um time qualificado como o América para esses meninos competirem, duelarem, competiram e saímos com um ponto importante", declarou.







Veja também