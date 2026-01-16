A- A+

Futebol Pernambucano Santa Cruz: Marcelo Cabo esclarece perfil de contratações para o decorrer da temporada Recém-contratado, o lateral-esquerdo Alex Ruan está próximo de fazer estreia

Ainda que o Santa Cruz pareça, há algumas semanas, ter o elenco praticamente definido para as competições deste primeiro trimestre, a Cobra Coral segue atenta ao mercado. Em coletiva de imprensa, nesta sexta-feira (16), o treinador Marcelo Cabo quer reforços pontuais, aqueles que possam agregar valor ao plantel.

"Nossa diretoria está atenta ao mercado, a gente tem tido reuniões periódicas com o presidente Bruno Rodrigues, com o Iran [Barbosa] da SAF, além do Pedro [Henriques] e Harley. Temos visto o que temos de possibilidade de mercado, para podermos trazer jogadores que possam agregar", avaliou o técnico.

Com 11 reforços já definidos, Marcelo Cabo fez questão de se mostrar confiante com os jogadores que já chegaram e por tudo aquilo produzido na pré-temporada.



"Tenho muita confiança nos jogadores que a gente contratou, no trabalho que vem sendo realizado, ainda é início de temporada, confio naquilo que foi feito na pré-temporada, para que a gente possa evoluir aos olhos de todos", disse.

Retorno

Um desses reforços foi o lateral-esquerdo Alex Ruan, que chegou com status de titular no Arruda; contudo, uma entorse no joelho adiou os planos do jogador.

Alex Ruan pode ser uma das novidades do Santa Cruz no duelo contra o Vitória, pela 3ª rodada do Pernambucano 2026 - Foto: Evelyn Victoria/Santa Cruz

Recuperado antes do prazo previsto pelo departamento médico, o técnico Marcelo Cabo revelou que o defensor pode ser relacionado já para o confronto diante do Vitória, neste sábado (17), na Arena de Pernambuco, podendo até receber alguns minutos ao decorrer da partida.

