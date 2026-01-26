A- A+

Futebol Pernambucano Santa Cruz: Marcelo Cabo foi o treinador que mais tempo permaneceu desde 2012; confira lista Segundo o Transfermarkt, site especializado em avaliação de mercado, o treinador Marcelo Cabo passou 299 dias no comando

Uma das parcerias mais longas dos últimos anos chegou ao final no Arruda. Nesta segunda-feira (26), o Santa Cruz anunciou o encerramento do contrato de Marcelo Cabo, treinador que passou 299 dias no cargo.

Durante esse período foram 28 jogos, com 13 vitórias, 9 empates e 7 derrotas. Em resumo, Marcelo Cabo deixa o clube com 57,14% de aproveitamento e a conquista do acesso à Série C de 2026.

Mas antes, o Tricolor se habituou a ter treinadores por um espaço de tempo ainda mais curto. O último comandante que de fato passou um longo período e teve tempo para implementar bem as ideias e chegou a comandar o time em mais de duas temporadas completas foi Zé Teodoro, que treinou o clube de novembro de 2010 até novembro de 2012.

Desde então, seja por motivo de demissão, pedido de saída ou proposta de outros clubes, poucos permaneceram por muito tempo. Neste recorte de quase 15 anos, alguns nomes chegaram a marcar a história do clube com conquistas ou bons momentos de futebol, como nos casos de: Marcelo Martelotte (título Estadual de 2013 e acesso à Série A de 2016), Milton Mendes (Estadual e Copa do Nordeste 2016) ou Itamar Schülle.

Zé Teodoro foi um dos treinadores mais vitoriosos do Santa Cruz nos últimos tempos - Foto: Marcos Pastich/Arquivo Folha de Pernambuco

Este último esteve muito envolvido com a retomada da Cobra Coral em 2024 e a conquista de calendário, após ter passado 2023 sem competições nacionais para disputar; contudo, sua passagem teve um pequeno hiato, quando chegou a ser 'emprestado' ao Retrô durante o segundo semestre de 2025.

Confira lista dos treinadores que passaram mais tempo no Santa Cruz nos últimos 15 anos:

Zé Teodoro - 12/11/2010 - 01/11/2012 - 720 dias - 91 jogos

Marcelo Cabo - 02/04/2025 - 26/01/2026 - 299 dias - 28 jogos

Marcelo Martelotte - 13/06/2015 - 24/03/2016 - 285 dias - 46 jogos

Itamar Schülle - 03/12/2019 - 08/09/2020 - 280 dias - 28 jogos

Vica - 21/08/2013 - 19/04/2014 - 241 dias - 40 jogos

Leston Júnior - 18/10/2021 - 09/05/2022 - 203 dias - 16 jogos



