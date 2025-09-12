A- A+

Futebol Santa Cruz: Marcelo Cabo prega foco total na conquista do título da Série D Semifinal contra o Maranhão acontece neste domingo (14), a partir das 16h, no Castelão

Após dias de muita comemoração, agora o Santa Cruz volta suas atenções na semifinal da Série D. O primeiro jogo contra o Maranhão será no próximo domingo (14), em São Luís, às 16h.

O treinador tricolor, Marcelo Cabo, pregou foco total no confronto e afirmou que o grupo agora se volta totalmente em prol da busca do título. A conquista também seria importante para alavancar o Santa no ranking de clubes da CBF.

Importância

Caso o time do Arruda atinja essa meta e conquiste o título da Série D, garantiria 100 pontos no ranking, fator importante para conseguir vagas na Copa do Brasil e Copa do Nordeste, além de ser um coeficiente importante na distribuição de cotas dessas competições.

Outro ponto importante é o financeiro. Aproveitando o momento e a empolgação da torcida tricolor, o Santa Cruz tende a ter mais duas receitas milionárias. Nas três partidas eliminatórias que fez na Arena de Pernambuco, a receita bruta do clube foi acima de R$ 1,04 milhões. Soma-se a isso os R$ 1,358 milhões de cota dos finalistas da Quarta Divisão.

Por fim, seria o fim de um longo jejum de títulos e o resgate da confiança. A última vez que o Tricolor levantou um título foi há quase dez anos, em 2016, com os títulos do Pernambucano e da Copa do Nordeste daquele ano. A taça da Série D, por mais que não seja a mais desejada, poderia surgir como um ponto de inflexão na história do clube, fazendo jus ao passado de glórias.

Desejo

O profissional já conta com seis títulos estaduais, quatro acessos, já contando com o do último domingo, e campanhas importantes, não escondeu o desejo de mais adicionar mais um título ao seu currículo.

“Estamos muito atentos e querendo muito esse título, porque o que marca a história de um profissional num clube é a galeria de troféus e o quadro de campeão. Quero buscar esse título para o Santa Cruz, será muito bacana para minha carreira”, refletiu o treinador.



Mesmo que o principal objetivo do ano tenha sido alcançado, nada de pensar em 2026, ao menos por enquanto. O técnico afirmou que apenas conversas informais aconteceram e que ainda não foi procurado para fazer planejamento.

Marcelo Cabo, treinador do Santa Cruz, revelou que os momentos que antecederam o duelo decisivo contra o América-RN foram um dos mais tensos da carreira - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Conforme disse Marcelo Cabo, essas conversas devem surgir apenas após o fim do Campeonato Brasileiro. Ainda que entenda o período de dois meses pequeno para planejar toda uma temporada.

“Tivemos uma conversa preliminar e informal. Não nos sentamos para planejar nada juntos. A gente sabe que um período de dois meses e meio para um planejamento, para começar uma temporada, parece que é muito tempo, mas não é”, iniciou.

“Eu gostaria de externar que meu foco é exclusivo nas semifinais da Série D e buscar essa conquista. Não fizemos nenhuma reunião para planejar o futuro, seja elenco ou qualquer outra coisa. Não tenho informação sobre o início desse planejamento entre diretoria e comissão técnica”, revelou.

