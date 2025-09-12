Sex, 12 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta12/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Futebol

Santa Cruz: Marcelo Cabo prega foco total na conquista do título da Série D

Semifinal contra o Maranhão acontece neste domingo (14), a partir das 16h, no Castelão

Reportar Erro
Marcelo Cabo, treinador do Santa Cruz, mira mais conquistas com o clube das três cores Marcelo Cabo, treinador do Santa Cruz, mira mais conquistas com o clube das três cores  - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Após dias de muita comemoração, agora o Santa Cruz volta suas atenções na semifinal da Série D. O primeiro jogo contra o Maranhão será no próximo domingo (14), em São Luís, às 16h. 

O treinador tricolor, Marcelo Cabo, pregou foco total no confronto e afirmou que o grupo agora se volta totalmente em prol da busca do título. A conquista também seria importante para alavancar o Santa no ranking de clubes da CBF. 

Leia também

• Santa Cruz: Iran Barbosa explica processo pelo qual a SAF pretende pagar dívidas

• Adversário do Santa Cruz, Maranhão só tem uma derrota como mandante nesta Série D

• Santa Cruz define prioridades da SAF: "Voltar ao Arruda e sair da Série C"; meta é investir R$ 1 bi em 15 anos

Importância
Caso o time do Arruda atinja essa meta e conquiste o título da Série D, garantiria 100 pontos no ranking, fator importante para conseguir vagas na Copa do Brasil e Copa do Nordeste, além de ser um coeficiente importante na distribuição de cotas dessas competições. 

Outro ponto importante é o financeiro. Aproveitando o momento e a empolgação da torcida tricolor, o Santa Cruz tende a ter mais duas receitas milionárias. Nas três partidas eliminatórias que fez na Arena de Pernambuco, a receita bruta do clube foi acima de R$ 1,04 milhões. Soma-se a isso os R$ 1,358 milhões de cota dos finalistas da Quarta Divisão. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Santa Cruz Futebol Clube (@santacruzfc)

 

Por fim, seria o fim de um longo jejum de títulos e o resgate da confiança. A última vez que o Tricolor levantou um título foi há quase dez anos, em 2016, com os títulos do Pernambucano e da Copa do Nordeste daquele ano. A taça da Série D, por mais que não seja a mais desejada, poderia surgir como um ponto de inflexão na história do clube, fazendo jus ao passado de glórias. 

Desejo
O profissional já conta com seis títulos estaduais, quatro acessos, já contando com o do último domingo, e campanhas importantes, não escondeu o desejo de mais adicionar mais um título ao seu currículo. 

“Estamos muito atentos e querendo muito esse título, porque o que marca a história de um profissional num clube é a galeria de troféus e o quadro de campeão. Quero buscar esse título para o Santa Cruz, será muito bacana para minha carreira”, refletiu o treinador.
 
Mesmo que o principal objetivo do ano tenha sido alcançado, nada de pensar em 2026, ao menos por enquanto. O técnico afirmou que apenas conversas informais aconteceram e que ainda não foi procurado para fazer planejamento.  

Marcelo Cabo, treinador do Santa Cruz, comemora o acesso à Série CMarcelo Cabo, treinador do Santa Cruz, revelou que os momentos que antecederam o duelo decisivo contra o América-RN foram um dos mais tensos da carreira - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco 

Conforme disse Marcelo Cabo, essas conversas devem surgir apenas após o fim do Campeonato Brasileiro. Ainda que entenda o período de dois meses pequeno para planejar toda uma temporada. 

“Tivemos uma conversa preliminar e informal. Não nos sentamos para planejar nada juntos. A gente sabe que um período de dois meses e meio para um planejamento, para começar uma temporada, parece que é muito tempo, mas não é”, iniciou. 

“Eu gostaria de externar que meu foco é exclusivo nas semifinais da Série D e buscar essa conquista. Não fizemos nenhuma reunião para planejar o futuro, seja elenco ou qualquer outra coisa. Não tenho informação sobre o início desse planejamento entre diretoria e comissão técnica”, revelou. 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter