Santa Cruz: Marcelo Cabo respalda diretoria e garante não ter crise no Arruda

Quem via o Santa Cruz há poucos meses, não poderia imaginar que o clube pudesse passar por momentos de adversidades maiores dentro dessa temporada. Além de uma oscilação normal dentro de campo, o clube também viveu dias atribulados no cenário político - implementação da SAF.

Tratando de colocar panos quentes no contexto do clube, o treinador Marcelo Cabo afirmou que não há crise interna no clube, apesar de reconhecer que o clube está com algumas pendências financeiras com o elenco e comissão.

"A palavra 'crise' não cabe no ambiente interno do Santa Cruz nesse momento, não existe crise, nem financeira, foi um recalculo que teve que fazer para sequencia. A gente está muito respaldado pela diretoria, tivemos duas reuniões na última semana, sendo bem claros e objetivos", argumentou o técnico.

Ainda sobre a questão dos atrasos, o técnico destacou o trabalho da diretoria e que isso não será motivo para impactar a atuação do time dentro de campo.

"A gente vê um movimento muito grande da diretoria para que possa sanar isso o mais rápido possível. Existe sim a pendência, mas que não impacta nada ao grupo de trabalho. Independente de estar um dia de atraso ou três meses, que não é o caso, nós vamos ter a mesma entrega", garantiu.

Neste domingo (13), no Arruda, o Santa Cruz recebe o seu xará potiguar, o Santa Cruz de Natal, pela 12ª da Série D. O Tricolor do Arruda já está classificado ao mata-mata, mas pretende vencer para chegar forte na fase eliminatória.

"A gente não joga apenas pelo contrato, jogamos por uma torcida apaixonada e por um projeto que nos foi apresentado. Está tudo muito bem aliado entre diretoria, comissão técnica e jogadores. Nosso foco é exclusivamente dentro do campo".



