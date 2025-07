A- A+

Futebol Santa Cruz: Marcelo Cabo defende processo de implementação da SAF no Arruda Treinador ainda lamentou a saída de Vinícius Diniz do grupo de investimento

O Santa Cruz basicamente tem um assunto central desde janeiro: implementação da SAF no clube. Nesta sexta-feira (18), dias após a saída do investidor Vinícius Diniz, o treinador Marcelo Cabo fez questão de esboçar sua opinião sobre o caso.

“Eu sinto muito pela saída do Vinícius (Diniz). Um cara que eu tenho uma relação muito boa, uma pessoa importante em todo esse processo. Todos sentimos com a saída dele, mas a gente precisa continuar, prosseguir dentro do nosso objetivo", disse.

O comandante tricolor ainda revelou que vê com bons olhos a entrada do grupo de investimento no clube, mas que acompanha de fora, confiando no trabalho do presidente Bruno Rodrigues.

“Eu quero muito que a questão da SAF seja concluída, porque na minha opinião, ela vai ser muito benéfica para o futuro do Santa Cruz, mas é uma coisa que eu só posso torcer", iniciou.

“Costumo dizer que a gente precisar focar naquilo que a gente pode controlar, a questão da SAF está sendo controlado por nosso presidente, a pessoa que eu tenho muita confiança, que até hoje, tudo que ele falou e combinou, ele cumpriu", concluiu.



Reflexo

Questionado se o imbróglio da SAF interfere de alguma maneira o time dentro de campo, o treinador fez questão de afirmar que o elenco precisa canalizar todos os esforços na conquista do acesso.

“Todos possuem contrato com o Santa Cruz e nós temos o maior objetivo de todos: que é levar o clube à Série C. Sabemos dos percalços, coisas que precisamos contornar, mas o maior objetivo nesse momento é o acesso, que estamos a 50 dias de conquistar", afirmou.

Neste domingo (20), no estádio Domingão, o Santa enfrenta o Horizonte, pela 13ª rodada da Série D. A partir das 16h, o Tricolor tentará acabar com a sequência de três jogos sem vencer.



