Tricolor Santa Cruz oficializa a chegada de Marcelo Cabo como novo treinador do clube Treinador chegou ao Recife nesta quarta-feira (02) e já comandou o primeiro treino no Ninho das Cobras

O Santa Cruz já tem um novo nome para o comando técnico. Nesta quarta-feira (02), o Tricolor do Arruda oficializou a chegada de Marcelo Cabo, treinador de 58 anos, com passagens por CSA, CRB e Ceará.

O técnico, que em 2025 já esteve no Água Santa-SP e no Capital-DF, terá um pouco mais de duas semanas para preparar o Tricolor para a disputa da Série D, principal competição do calendário do clube.

Entre os principais trabalhos do carioca estão o título da Série B de 2016 com o Atlético-GO, o acesso à Série A com o CSA, em 2018, e uma passagem no Vasco, em 2021.

Contudo, nas últimas temporadas o treinador não vem conseguindo o mesmo sucesso dos anos anteriores. No último final de semana, no comando do Capital, o treinador perdeu o Candagão para o Gama, nas disputas de pênaltis.



