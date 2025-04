A- A+

Futebol Santa Cruz: Marcelo Cabo admite promover mais mudanças contra o Horizonte/CE Partida acontece no próximo domingo (27), às 15h, no Arruda

O Santa Cruz iniciou a Série D com o resultado positivo, porém, ainda longe de entregar uma atuação consistente ao longo dos 90 minutos. Ainda conhecendo melhor características e testando o potencial do atletas, o treinador Marcelo Cabo revelou a possibilidade de lançar mão de mais algumas mudanças para o duelo contra o Horizonte/CE, no próximo domingo (27), no Arruda, pela 2ª rodada do torneio.

Dividindo a liderança do Grupo A3 com o Central e o xará Santa Cruz/RN, o Tricolor do Arruda volta os olhos para o Horizonte/CE. Com uma semana inteira de treinos, o técnico Marcelo Cabo vai avaliar a equipe adversário e pensar na melhor estratégia para o confronto. "Vou avaliar o adversário, pode ser que mudamos uma ou duas peças conforme as características do oponente, por isso que meu papel é ter um grupo homogêneo", disse.

Ainda antes da estreia, o discurso do elenco passava muito por ter paciência para encontrar o melhor time e entendimento dentro de campo. Mesmo reconhecendo que algumas peças não estão rendendo perto daquilo que podem, o comandante pediu cautela para falar em mais mudanças.

Vale ressaltar que, a equipe que iniciou diante do Treze já foi uma formação bem modificada em relação ao elenco que encerrou a participação no Estadual, com cerca de seis nomes novos no 11 titular.

"A gente sabe que tem jogadores que podem produzir mais, a gente vai tirar mais deles, temos condições de recuperá-los e vamos ganhar em conjunto. Se olharmos essa equipe que iniciou, comparando com a do Estadual, temos cinco ou seis peças diferentes. Mudar 60% de um time requer um tempo para que ganhem conjunto", comentou Cabo.





Ingressos



Os ingressos para o duelo entre Santa Cruz x Horizonte/CE, às 15h, pela 2ª rodada da Série D estão à disposição desde a última quinta-feira (17). As entradas custam a partir de R$ 30.

Veja também