Santa Cruz Santa Cruz: com pausa pela frente, Marcelo Cabo diz que vitória é um "presente" para torcida Treinador tricolor também afirmou que não tomar gol era uma das metas diante do Sousa

Além de dar uma resposta após o revés para o Ferroviário, o técnico do Santa Cruz, Marcelo Cabo, afirmou que a vitória sobre o Sousa-PB, neste domingo (15), no Arruda, foi um "presente" para os tricolores. Passado o triunfo perante os paraibanos, a Cobra Coral só volta a entrar em campo no próximo dia 29, diante do Central. Em meio ao período sem compromissos, o treinador acredita que os torcedores terão dias tranquilos até o reencontro com o clube.

"Voltar a não tomar gol era uma meta que eu tinha para esse jogo. Tentar, nos 20, 30 minutos, definir o jogo e depois ficar tranquilos, controlar. Conseguimos isso. Somos líderes geral de uma competição com 64 times, temos 82% de aproveitamento em uma competição árdua. Acho que nosso torcedor vai passar 15 dias felizes, livres e alegres. É um presente", pontuou.

"O Santa Cruz vive um momento bom. Tivemos uma adversidade contra uma boa equipe fora de casa, mas não acusamos o golpe. É um momento ímpar, com humildade, pé no chão, vamos seguir evoluindo. Temos margem para crescer", seguiu o treinador.

Com o próximo jogo marcado apenas para o dia 29, o elenco do Santa Cruz ganhou três dias de folga e só se reapresenta na quinta-feira (19). Período visto por Marcelo Cabo como essencial para o elenco "desopilar".

"Vamos dar três dias de folga. Nem a questão do DM (departamento médico) será problema, porque está zerado. É mais para desopilar dessa pressão que os jogadores sentem todos os dias. Já conversamos, fizemos reuniões e sabemos da nossa responsabilidade. Eu confio muito nesses jogadores. Somos líderes geral, da chave, e o que almejamos está no final do túnel. Essa pausa vem em um momento exato, no momento certo para recarregar a bateria", salientou.

