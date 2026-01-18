A- A+

Futebol Pernambucano Santa Cruz: mesmo pedindo descanso e tempo de trabalho, Marcelo Cabo passa a ser questionado Tricolor segue invicto no Pernambucano, mas atuações dentro de campo sofrem críticas

Mesmo com o triunfo conquistado no último final de semana diante do Vitória, pelo placar de 1x0, na Arena de Pernambuco, o Tricolor saiu de campo vaiado pela torcida.

Elenco que usufruiu do maior tempo de preparação durante a pré-temporada e que mais jogos preparatórios fez entre os times da Série A1 do Pernambucano, o desempenho do time de Marcelo Cabo ainda é aquém das expectativas geradas.

Apontado como um dos grandes favoritos ao título e ainda que permaneça invicto nas primeiras três rodadas, a produção vem sendo muito questionada no Arruda.

Dos desafios enfrentados até aqui, dois deles, Decisão e Vitória, apesar dos seis pontos, o que foi apresentado ao longo desses mais de 180 minutos não entrou no gosto do torcedor. Na última partida, o resultado positivo veio somente na reta final com o gol solitário de Matheus Vinícius.

Matheus Vinícius fez o gol salvador do triunfo diante do Vitória - Foto:Paulo Matheus/FPF

No jogo que teve o nível técnico mais desafiador, além de outros ingredientes extras, como o calor e o campo mais pesado, a Cobra Coral ficou apenas no empate em 1x1 contra o Maguary, com o adversário sendo bem superior no segundo tempo.

Tempo

Se o tempo para treinar foi o que não faltou durante a pré-temporada, agora é um item raro. Com o início das competições, o Santa tem uma média de menos de 72 horas entre uma partida e outra.

Ao longo da semana, o técnico Marcelo Cabo fez questão de ressaltar esse desafio e enxerga que o curto intervalo entre os jogos têm impactado diretamente no rendimento do time.

“A melhora vai vir com o tempo. Estamos saindo de uma pré-temporada e os jogadores ainda estão ganhando refino técnico e consistência. Com mais recuperação, o rendimento tende a crescer, tanto fisicamente quanto tecnicamente”, projetou o treinador em coletiva pós-jogo.

Agora com um dia a mais de descanso, o Santa volta a campo somente na quarta-feira (21), às 21h30, na Arena de Pernambuco. O adversário será o Retrô, que vem de dois jogos sem vencer.



