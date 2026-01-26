A- A+

Futebol Pernambucano Fim de ciclo: Marcelo Cabo é demitido do cargo de treinador do Santa Cruz Treinador tinha contrato até 2027, mas resultados negativos encerraram a passagem

O Santa Cruz acertou o fim do ciclo com o treinador Marcelo Cabo. Após reunião nesta segunda-feira (26), entre a direção coral, a passagem do carioca chegou ao fim.

A goleada sofrida diante do Náutico por 4x0, no último domingo (25), foi o ato final. Além disso, os resultados mais recentes já vinham deixando a desejar.

O ex-treinador já foi ao Clássico das Emoções bastante pressionado pelas fracas atuações e a derrota sofrida por 1x0 diante do Retrô na rodada anterior.

O trabalho do técnico já vinha sendo questionado desde a disputa do acesso à Série C 2026. Mesmo com a conquistado no ano passado, o desempenho do time em campo era um ponto de debate entre os tricolores.

Ao todo, foram 28 jogos, com 13 vitórias, 9 empates e 7 derrotas. Em resumo, Marcelo Cabo deixa o clube 57,14% de aproveitamento.

Conforme nota oficial do clube, a decisão do encerramento do ciclo do treinador foi acertada pelo próprio presidente Bruno Rodrigues. Além de Marcelo, o auxiliar Gabriel Cabo também deixa o clube.

Agora, o Santa deve iniciar a buscar por um novo comandante, que deve assumir já na reta final da primeira fase e o início do mata-mata do Estadual. O próximo compromisso do clube será na quarta-feira (28), às 16h, no Arruda, sem a presença de público.

Por meio de comunicado, o Santa Cruz informou que os demais profissionais da comissão técnica permanecem trabalhando normalmente. Neste momento o auxiliar da casa, Fábio Cortez, comanda o treino no Arruda.

