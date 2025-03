A- A+

Série D Santa Cruz: Marcelo Martelotte é desligado do Treze, primeiro adversário na Série D Duelo entre as equipes acontece entre 12 e 13 de abril, em Campina Grande, pela primeira rodada

O Santa Cruz agora vira todas as suas atenções para a disputa da Série D. O primeiro confronto na competição, previsto para o final de semana entre os dias 12 e 13 de abril, será diante do Treze, carrasco tricolor na Pré-Copa do Nordeste.

Porém, já será um outra versão da equipe paraibana, que nesta terça-feira (18), anunciou a saída do técnico Marcelo Martelotte. O treinador sai após oito jogos e ser eliminado na semifinal do Paraibano, diante do Botafogo-PB.

O Galo da Borborema iniciou a temporada sob o comando de Renatinho Potiguar, aliás, foi ele que estava na área técnica no confronto da Pré-Copa do Nordeste, no Arruda, no 2x1 para o time da Paraíba. Contudo, na fase seguinte o Treze não teve tanto sucesso e o treinador acabou caindo.

Para a sequência, o time de Campina Grande trouxe Martelotte, que fez oito partidas, venceu quatro partidas, acumulou três empates e teve apenas uma derrota, justamente no confronto de ida da semifinal, contra o Belo, que saiu derrotado em casa, pelo placar de 2x1.

No confronto de volta, em João Pessoa, o 0x0 acabou eliminando o Treze e deixou o time sem garantias de vagas para competições nacionais. Além de Martelotte, o preparador físico, Jailton Cintra, também deixa o Galo.

Santa Cruz e Treze estão juntos no Grupo A3. Além deles, Central, Horizonte, Ferroviário, Sousa, Santa Cruz/RN e América/RN completam a chave.

