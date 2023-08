Santa Cruz: Presidente do CD rebate críticas de ALN e comenta possibilidade de impeachment

A- A+

Depois de ter as contas do Santa Cruz referentes ao ano de 2022 reprovadas, o presidente coral Antônio Luiz Neto quebrou o silêncio e fez críticas ao Conselho Deliberativo. Em contato com a reportagem da Folha de Pernambuco nesta quarta-feira (30), Marino Abreu, mandatário do conselho, respondeu as falas de ALN e comentou sobre a possibilidade de impeachment.

Em suas críticas, Antônio Luiz Neto chegou a dizer que Marino teve uma atitude ditatorial e que estaria causando conflitos ao Santa Cruz.

"Não discordo de nenhuma palavra de Antônio Luiz Neto no sentido de que o Santa Cruz precisa de união, mas não pode ser uma falsa união como foi a que o elegeu. Precisamos diferenciar a causa da consequência. A desunião que existe no clube não é uma causa do mal, pelo contrário, é uma consequência de tudo que vem acontecendo desde o primeiro dia que ALN assumiu o clube, em 2011, e vem fazendo de tudo para nunca sair do poder. Acho até cômico ele me chamar de ditador, porque é a fama que ele ganhou ao longo desses últimos anos de Santa Cruz", iniciou Marino.

"ALN assumiu a presidência e tentou interferir num poder constituído e independente do clube, que tem a função de controle e fiscalização, para colocar mais 300 conselheiros. A decisão de só ter os conselheiros eleitos em 2021 não é de Marino. Foi uma decisão do pleno do conselho porque eu não decido nada só", concluiu.

Sobre a reprovação do balanço coral de 2022, o presidente do Conselho Deliberativo afirmou que o resultado financeiro foi catastrófico.

"Temos um resultado financeiro catastrófico. A gente nunca se recusou a ajudar o Santa Cruz, só pedimos para que seja feito de uma maneira correta. Como funciona um clube que estamos num estado de pré-falência, sem divisão e o presidente tem um déficit de R$ 8 milhões em 2022. Como uma conta dessa pode ser aprovada? Me orgulho muito de fazer parte desse conselho. Pela primeira vez na história é um conselho que analisa as contas seriamente. A reprovação não se deu por critérios políticos, mas sim legais", analisou.

Processo de impeachment

O artigo 41 do estatuto do Santa Cruz prevê que a reprovação das contas por parte do Conselho Deliberativo é um dos motivos para o afastamento do presidente do executivo.

De acordo com Marino Abreu, essa é uma pauta que será analisada de forma mais concreta a partir desta quarta-feira (30) e que já existe um pedido de impeachment feito por conselheiros do clube.

"Confesso que não analisei ainda porque estávamos tumultuados em decorrência da reunião da segunda-feira (28). A partir de hoje vamos nos debruçar sobre esse tema".

