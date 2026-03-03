A- A+

Futebol Pernambucano Santa Cruz: Marquinhos é regularizado e poderá estrear na Copa do Brasil Jogador poderá atuar na competição, ainda que tenha disputado a mesma pelo Maguary

O Santa Cruz poderá contar com o seu mais novo reforço, o atacante Marquinhos, ex-Maguary. O nome do atleta saiu no BID nesta terça-feira (03), ficando à disposição do treinador Claudinei Oliveira.

O Tricolor do Arruda faz sua estreia na Copa do Brasil, nesta quinta-feira (05), na Arena de Pernambuco, pela segunda fase da Copa do Brasil. Essa poderá ser a primeira oportunidade de Marquinhos vestir a camisa coral, diante do Sousa-PB, a partir das 21h30.

Após a eliminação da Cobra Coral no Pernambucano e a chegada do novo técnico, Claudinei afirmou que identificou pouca velocidade no setor ofensivo, qualidade que Marquinhos poderá acrescentar ao plantel tricolor. O atleta chega por empréstimo.

Além do mais novo jogador do Santa, outro nome que poderá fazer a sua estreia é o centroavante Eron, que também já teve o registro no BID publicado.

Veja também