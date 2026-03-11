Qua, 11 de Março

Futebol

Santa Cruz: Marquinhos prega virada de chave para início da Série C

Atacante fez sua estreia em duelo válido pela Copa do Brasil, contra o Sousa

Marquinhos, atacante do Santa Cruz Marquinhos, atacante do Santa Cruz  - Foto: Evelyn Victoria/Santa Cruz

O Santa Cruz passa por um processo de reformulação do elenco e um dos primeiros atletas que chegaram foi o atacante Marquinhos, que já faz sua estreia pelo clube em confronto da Copa do Brasil contra o Sousa, em que a Cobra Coral foi eliminada nos pênaltis, na semana passada.

Em coletiva de apresentação nesta quarta-feira (11), o jogador garante que o time virou a chave e o foco agora é na disputa do acesso à Série B. 

"Sobre a Série C, não tenho dúvidas de que a gente vai fazer um grande campeonato, estamos nos preparando para isso, viramos a chave e agora o foco é todo na Terceira Divisão", começou Marquinhos. 

"O importante é isso, estarmos todos unidos, a Série C é o nosso grande objetivo, como o acesso também", concluiu o atacante.

Mesmo que tenha apenas 23 anos, Marquinhos já possui experiência em diversas equipes, incluindo times de fora do país. Com passagens por Retrô e Maguary, é um nome conhecido do futebol pernambucano há alguns anos. 

"Já vinha me preparando muito bem, desde que estava no Maguary, então não há dúvidas de que o Santa Cruz se interessou pela forma do meu trabalho, pela minha disciplina dentro de campo, acho que isso chamou atenção", refletiu o jogador. 

Se mostrando polivalente no setor de ataque, podendo fazer várias funções ofensivamente, Marquinhos disse estar bem confortável com a maneira que vem sendo utilizado pelo treinador Claudinei Oliveira. 

“O professor [Claudinei Oliveira] vem me deixando muito à vontade com a maneira que me coloca em campo e estou me sentindo muito bem, pelo jeito que eu gosto de jogar, de ir para cima, usufruindo minha velocidade, drible, acho que está sendo perfeito para mim.

   

