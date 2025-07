A- A+

Futebol Santa Cruz: entenda possíveis cenários na disputa do mata-mata da Série D Primeira fase se encerra neste domingo (27) com as partidas da 14ª rodada

O Santa Cruz já não depende apenas de si para buscar o melhor chaveamento possível na atual disputa da Série D. Com a derrota por 2x0 para o Horizonte, no último domingo (20), além de cair para terceiro no Grupo A3, o Tricolor despencou na classificação geral.

Quando o Santa se aproximou dos ‘sonhados 23 pontos’, ainda durante o primeiro turno, o discurso empregado no Arruda foi de buscar se manter entre as melhores campanhas do campeonato.

Contudo, o desempenho da equipe ao longo do returno não é dos melhores, dentro da sua própria chave, apenas o Treze teve uma campanha pior. Nas seis partidas realizadas nessa última etapa, o Tricolor somou apenas 27,8% de aproveitamento.

Após mais uma derrota, o técnico Marcelo Cabo lamentou e disse que o objetivo agora é conseguir recolocar o time de volta ao eixo.

“Não tem o porquê especular se vamos ser primeiro do grupo ou no geral, pois essas metas se foram. O que precisamos agora é recalcular a rota e se fortalecer”, afirmou.

Classificação

Na última rodada do Grupo A3, que será realizada toda realizada no próximo domingo (27), a partir das 16h, Central - atual líder -, América/RN e Santa Cruz disputam pela liderança. Horizonte e Ferroviário, empatados em pontos, brigam pela quarta colocação.

Com 25 pontos, o Central visita o Ferroviário. O fato de jogar fora não assusta a Patativa, que é uma das melhores equipes visitantes da competição e que ainda não perdeu longe do Lacerdão. Se vencer já garante a liderança.

Central não perdeu como visitante até o momento na Série D - Foto: Rafael Vieira/FPF

Vice-líder com 24 pontos, o América de Natal recebe o Horizonte. O cenário mais simples para a equipe potiguar ficar na liderança passa por vencer e torcer pelo tropeço do Central.

Terceiro colocado com os mesmos 24 pontos, mas com um saldo de gols pior, o Santa Cruz precisa vencer e torcer para Central e América/RN não vencerem. O Tricolor recebe o já eliminado Treze.

Se a Cobra Coral empatar contra o time paraibano, torcerá por uma derrota simples do América de Natal e derrota do Central por pelo menos dois gols de diferença. Uma nova derrota acaba com qualquer possibilidade de liderança.

Cenários

Utilizando a classificação atual da Série D como base, se o Santa permanecer na terceira colocação, o duelo na segunda-fase seria contra o Lagarto-SE - atual vice-líder do Grupo A4 -, tendo o time sergipano o mando de campo no jogo de volta.

Imaginando que o Tricolor do Arruda avance, o confronto na terceira fase seria contra o vencedor do duelo entre o primeiro do Grupo A1, que hoje é o Manaura, contra o quarto colocado do Grupo A2, que atualmente é o Iguatu.

Caso avance na segunda-colocação, o duelo seria diante do terceiro colocado do Grupo A4, que atualmente é a Juazeirense. O primeiro jogo seria no Adauato Morais, na Bahia, com a volta sendo no Recife.

Nesse caso, a terceira fase seria contra o vencedor do duelo entre o Altos, líder isolado do Grupo A2 e último time a perder a invencibilidade, contra o quarto colocado do Grupo A1, que atualmente é o Águia de Marabá.

Por último, caso retome a liderança da chave, o confronto na próxima fase fica diante do quarto colocado do Grupo A4, que dificilmente não será o Sergipe. O primeiro jogo seria na Arena Batistão.

Neste cenário, o caminho para terceira fase passaria entre o duelo do segundo colocado do Grupo A2, atualmente o Imperatriz do Maranhão, e o terceiro no Grupo A1, posto que vem sendo ocupado pelo Manaus.



