Santa Cruz: Matheus Melo afirma que vai estar 100% contra o Altos-PI no Pré-Nordestão

Matheus Melo foi um dos últimos reforços oficializados pelo Santa Cruz desde o início da pré-temporada e ficou de fora, por exemplo, do amistoso contra o Treze-PB. O meia de 24 anos, que tem passagens pelas bases de Internacional e Corinthians, afirmou que vai estar 100% para encarar o Altos-PI na fase preliminar da Copa do Nordeste.

"A gente tem essa semana para treinar que sexta-feira já viaja. Essa semana eu termino a questão física para ficar 100% até o jogo contra o Altos", comentou o jovem atleta.

Matheus teve em 2023 seu ano mais ativo na carreira. Ele atuou em 35 partidas pelo XV de Piracicaba e marcou sete gols. "Tem meia mais recuado e tem aqueles mais ofensivos. Eu gosto de jogar mais perto do gol, de ajudar na criação", reforçou o jogador.

Apesar do pouco tempo desde que começou os trabalhos com o elenco, Matheus Melo destacou o comando do técnico Itamar Schülle e comentou o que motivou sua chegada ao Santa Cruz.

"Eu já ouvi falar bastante do Itamar. Antes de vir para cá, eu busquei informações sobre ele e escutei muitas coisas boas. Todos os clubes que ele vai costuma chegar nas cabeças. O trabalho está sendo bem feito, ele conversa bastante e a rapazeada está entendendo", iniciou.

"Eu já conhecia o Santa Cruz há muito tempo. É uma camisa pesada, torcida grande. Tive dois amigos que estavam aqui: Matheus [Matias] que infelizmente não está conosco por problemas cardíacos e o André [Luiz]. Antes de vir, liguei para eles e tirei boas informações da diretoria, do elenco. Aceitei vir pela camisa e pelo que o clube pode oferecer", completou Matheus.

A preparação do Santa Cruz nesta semana tem como foco o duelo decisivo em jogo único contra o Altos-PI pela Pré-Copa do Nordeste no próximo domingo (7). A partida começa às 19h e será disputada no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina.

