Santa Cruz: Matheus Melo retorna aos treinos e Toty inicia transição nesta semana

O Santa Cruz deve contar com dois importantes reforços para a sequência da Série D. O meia Matheus Melo e o lateral-direito Toty estão em fase final de recuperação e devem ser reintegrados ao elenco nesta semana, conforme informou o técnico Marcelo Cabo.

Matheus Melo, que se recuperava de uma pubalgia, concluiu o período de transição na sexta, na véspera da partida contra o Santa Cruz-RN. Segundo Cabo, o jogador se reapresenta com o grupo nesta segunda (5).

"O Matheus Melo está finalizando o período de transição. Na reapresentação, ele já entra no período comigo e com a preparação física, já com participação parcial com o grupo de trabalho. Não total, por conta do tempo de inatividade mas ele já está 60, 70% preparado para a volta. Eu acredito que, mais um período, e ele vai estar à disposição", iniciou o treinador.

No entanto, o meia não deve estar disponível para o confronto contra o América-RN, na próxima segunda (12), devido ao tempo afastado dos gramados.

"Não posso te garantir que já seja no jogo contra o América, mas ele já começa a treinar com o grupo na reapresentação da volta do jogo contra o Santa Cruz. É uma boa notícia para todos, porque é um jogador que se dedicou bastante a esse período de recuperação", completou.

Já o lateral-direito Toty, que sofreu uma hiperextensão no joelho direito na estreia da Série D contra o Treze-PB, também evoluiu bem na recuperação e iniciará o processo de transição nesta semana. O jogador ficou fora da vitória sobre o Horizonte/CE e do empate com o Santa Cruz-RN e deve retornar gradualmente aos trabalhos com bola.

"Na reapresentação, provavelmente nós não teremos nenhum jogador no departamento médico, porque o Toty já entra na transição", pontuou.

