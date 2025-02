Santa Cruz: Matheus Melo reforça discurso de manter humildade para sair na liderança

A- A+

O Santa Cruz está bem próximo de atingir um dos seus primeiros objetivos em 2025. Caso conquiste ao menos um empate diante do Maguary, no próximo sábado (22), na Arena de Pernambuco, o Tricolor garante a liderança da primeira fase do Campeonato Pernambucano. Para o meia Matheus Melo, o time precisa manter o que vem sendo feito para continuar vencendo.

Caso conquiste um resultado favorável, empate ou vitória, o Santa Cruz confirma a liderança da primeira fase do Pernambucano, sabendo que disputará sempre o jogo de volta em casa e uma vaga na rentável Copa do Brasil, torneio que não disputa há dois anos.

“É um jogo muito importante, vale uma vaga direto para Copa do Brasil e decidir o mata-mata sempre em casa, com a torcida em nosso favor, então é importante classificarmos em primeiro e vamos buscar essa vitória contra o Maguary no sábado", começou o camisa 10.

"A gente tem que manter a humildade, lutamos muito para chegar na primeira colocação, temos que manter essa pegada, precisamos fazer o mesmo contra o Maguary para sair com a essa primeira colocação", concluiu.

Momento

Antes do início do Campeonato Pernambucano, o Santa Cruz era visto como a 'quarta força' do torneio, principalmente pelo fato do orçamento que o clube previa para a disputa. Contudo, o momento virou completamente, veio a assinatura da proposta vinculante da SAF e as vitórias dentro de campo.

Presente no clube desde o ano passado, Matheus Melo ressaltou o bom momento do Tricolor, ainda que tenha concordado que o time era um 'azarão' no início. "Ninguém acreditava, mas sabíamos do nosso potencial, um grupo qualificado e agora vamos em busca de ser campeão pernambucano".

"A gente sabia que ia haver toda a dúvida em cima do Santa Cruz, principalmente pelo momento que o clube vive, mas já estamos com uma mudança de chave. Só vão passar a acreditar a partir do momento que a gente está ganhando, como agora, brigando para colocar o clube lá em cima", declarou.





Veja também