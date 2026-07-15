A- A+

Futebol Santa Cruz: Matheus Vinícius comenta briga por posição na defesa Tricolor do Arruda tem a melhor defesa da Série C

Melhor defesa da Série C com apenas dez gols sofridos, o Santa Cruz acredita bastante que não sofrer atrás é o caminho que fará o time conquistar o sonhado acesso à Série B. Titular nos últimos duelos, o zagueiro Matheus Vinícius citou a concorrência no setor, que vem utilizando diversas formações, mas sem perder a eficiência.

Quase sempre aproveitando suspensões dos companheiros, Matheus Vinícius ganhou a oportunidade de ser titular nas últimas três partidas. Na vitória por 2x1 contra o Barra, inclusive, marcou um dos gols da vitória.

Questionado sobre uma possível titularidade no dia 25 de julho contra o Figueirense, na Arena de Pernambuco, pela 15ª rodada, o defensor deixou nas mãos do treinador Cristian de Souza.

“Isso cabe ao professor. eu venho trabalhando. Não só eu, como todos os outros zagueiros, têm total condição de ser titular no grupo e a gente trabalha para isso. Nos respeitamos dentro de campo, nas sessões de treinamentos e acatamos qualquer decisão do professor”, disse Matheus Vinícius.

Algo que Cristian de Souza vem utilizando bastante são zagueiros na função de lateral, algo que Matheus Vinícius fez contra o Paysandu, por exemplo. Sobre atuar nessa função, o defensor disse estar adaptado.

“Nessa questão foi super tranquilo. Já fui lateral quando era um pouco mais novo na base e até cheguei a atuar profissionalmente também como lateral esquerdo. Nosso grupo é muito qualificado, a gente tem trabalhado e procurado fazer o melhor possível”, declarou.



Veja também