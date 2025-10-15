A- A+

Futebol Santa Cruz mira contratação do meia Élvis, da Ponte Preta Jogador disputará as finais da Série C do Campeonato Brasileiro, contra o Londrina, antes de tomar qualquer decisão sobre o futuro

Aos poucos, o Santa Cruz começou a montar o planejamento para a temporada 2026. Além das renovações de peças importantes do elenco e do departamento de futebol, o Tricolor também iniciou os contatos de olho em reforços. Um dos nomes que despertou interesse do clube é o do meia Élvis, da Ponte Preta, de 35 anos.





A informação foi divulgada inicialmente pelo GE e confirmada pela reportagem. O jogador não deve tomar decisões antes dos jogos da Ponte Preta contra o Londrina, válidos pela final da Série C do Campeonato Brasileiro 2025. A ida será sábado (18), no Vitorino Dias. A volta será no Moisés Lucarelli, no dia 25 de outubro.

A indicação de Élvis veio de Harlei Menezes, executivo de futebol do Santa que está próximo de acertar a permanência para 2026. Atleta e gestor trabalharam juntos no Goiás.

Nesta temporada, Élvis anotou seis gols em 26 partidas pela Ponte Preta. Além da Macaca, o jogador já vestiu as camisas de Paraná, Botafogo, Atlético-GO, União Leiria-POR, Benfica-POR, Tombense, América-MG, Criciúma, Figueirense, Red Bull Brasil, CRB, Oeste, Cuiabá e Goiás.

