Santa Cruz está há 22 anos sem perder para o América/RN em Natal

A- A+

O Santa Cruz já passa a pensar no jogo da 11ª rodada da Série D, no domingo (06), contra o América/RN. Quando se trata de partidas realizadas na capital potiguar, o retrospecto recente é todo favorável ao Tricolor do Arruda, que não perde há quase 22 anos.

A última vez que o Mecão levou a melhor sobre o Santa foi na 1ª fase da Série B de 2003, 2x0, ainda no antigo Machadão, estádio que foi demolido para a construção da Arena das Dunas, para a Copa do Mundo de 2014.

Por falar nele, a única oportunidade em que tricolores e alvirrubros se enfrentaram na Arena das Dunas foi alguns dias após a final da Copa de 2014. Em 2 de agosto daquele ano, o Santa Cruz derrotou o América/RN por 1x0, gol de Léo Gamalho.

Série D

A distância entre Santa Cruz e América diminuiu na última rodada. A Cobra-Coral perdeu para o Central por 1x0 e agora vê sua liderança no Grupo A3 ser ameaçada. Se o Tricolor for derrotado e o Central vencer o Santa Cruz-RN, em Caruaru, a equipe do Arruda pode encerrar a 11ª rodada na terceira colocação.

Para o duelo na capital potiguar, o Santa Cruz tem a certeza de um desfalque: o zagueiro Matheus Vinícius. O camisa 13 recebeu o terceiro cartão amarelo - durante o primeiro tempo contra o Central - e em seguida também tomou outro - na segunda etapa -, sendo expulso pelo acúmulo de cartões. O experiente William Alves deve ser o substituto.

Matheus Vinícius foi expulso pela primeira vez com a camisa do Santa Cruz - Foto:Evelyn Victoria/Santa Cruz

Veja também