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Reformulação Santa Cruz não seguirá com Alex Brasil como diretor-executivo de futebol Diretoria coral deve ir em busca de um novo executivo para 2027

O Santa Cruz não contará com os serviços do diretor-executivo de futebol Alex Brasil para a temporada de 2027. A informação foi dada em primeira mão pelo ge e confirmada pela reportagem da Folha de Pernambuco nesta terça-feira (13). A decisão do desligamento partiu do próprio profissional.

Alex chegou ao Arruda após o desligamento de Harlei Menezes, que esteve na função até meados de fevereiro, após a eliminação do Santa Cruz no Campeonato Pernambucano 2026.

A partir disso, o executivo ajudou na reformulação de parte do elenco e na condução da campanha da Série C que terminou com o acesso de divisão.

Ainda assim, a trajetória teve polêmicas. O relacionamento com o técnico Cristian de Souza teve momentos conturbados, inclusive, precisando da intermediação do presidente Bruno Rodrigues. O treinador chegou a estar demitido pelo executivo, mas teve o cargo bancado pelo mandatário.



Essa é uma das primeiras definições do Santa para o próximo ano. Ainda nesta terça, o presidente Bruno Rodrigues e o CEO Thairo Arruda se reúnem para iniciar o planejamento de orçamento, montagem de elenco e estruturação do departamento de futebol.

Dessa forma, o cargo de executivo já deve ser uma das primeiras definições para o ano de 2027. A possível manutenção do técnico Cristian de Souza também está na pauta, ainda que tenha o contrato renovado automaticamente pela conquista do acesso.





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