Santa Cruz esvazia DM antes de decisão contra o Maringá
Cristian de Souza terá quase todo o elenco à disposição para jogo que pode sacramentar o acesso
O Santa Cruz terá praticamente todos os jogadores à disposição para o duelo decisivo contra o Maringá, neste sábado (03), partida que poderá sacramentar o acesso do clube à Série B. Nenhum jogador está em tratamento no departamento médico (DM) e apenas o reserva Robinho segue em transição física.
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Dessa forma, o zagueiro Eurico e o atacante Ronald podem voltar a figurar entre os relacionados. Titulares durante toda a campanha, os dois jogadores tiveram lesões musculares já no quadrangular final da Série C e perderam alguns jogos da fase final.
Desde o início dos trabalhos da semana, Eurico e Ronald voltaram a trabalhar com o elenco e tiveram imagens divulgadas ao longo da semana pela comunicação do clube, em trabalhos técnicos com bola e físico.
Lesões
Ronald está fora desde a segunda rodada da segunda fase. O atacante saiu ainda durante o confronto contra o Botafogo-PB, na primeira rodada, que terminou com vitória coral por 1x0.
Eurico passou a ficar indisponível alguns minutos antes da vitória por 1x0 diante do Floresta na terceira rodada. Ainda no aquecimento, o defensor não suportou a dores musculares e ficou vetado pelo DM.
Com mais de 99% de probabilidade de acesso, o Santa Cruz sobe até em caso de derrota, desde que o Floresta não vença o Botafogo-PB, em Fortaleza, em partida simultânea às 17h. Empate e vitória confirmam o retorno da Cobra Coral à Série B depois de dez anos de ausência entre os 40 melhores times do Brasil.