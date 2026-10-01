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Série C Santa Cruz esvazia DM antes de decisão contra o Maringá Cristian de Souza terá quase todo o elenco à disposição para jogo que pode sacramentar o acesso

O Santa Cruz terá praticamente todos os jogadores à disposição para o duelo decisivo contra o Maringá, neste sábado (03), partida que poderá sacramentar o acesso do clube à Série B. Nenhum jogador está em tratamento no departamento médico (DM) e apenas o reserva Robinho segue em transição física.

Dessa forma, o zagueiro Eurico e o atacante Ronald podem voltar a figurar entre os relacionados. Titulares durante toda a campanha, os dois jogadores tiveram lesões musculares já no quadrangular final da Série C e perderam alguns jogos da fase final.

Último jogo de Ronald foi contra o Botafogo-PB, na primeira rodada do quadrangular final - Foto: Rafael Vieira/FPF

Desde o início dos trabalhos da semana, Eurico e Ronald voltaram a trabalhar com o elenco e tiveram imagens divulgadas ao longo da semana pela comunicação do clube, em trabalhos técnicos com bola e físico.

Lesões

Ronald está fora desde a segunda rodada da segunda fase. O atacante saiu ainda durante o confronto contra o Botafogo-PB, na primeira rodada, que terminou com vitória coral por 1x0.

Eurico passou a ficar indisponível alguns minutos antes da vitória por 1x0 diante do Floresta na terceira rodada. Ainda no aquecimento, o defensor não suportou a dores musculares e ficou vetado pelo DM.

Pilar da defesa do Santa Cruz, Eurico é o segundo jogador com mais partidas realizadas em 2026 - Foto: Rafael Vieira/FPF

Com mais de 99% de probabilidade de acesso, o Santa Cruz sobe até em caso de derrota, desde que o Floresta não vença o Botafogo-PB, em Fortaleza, em partida simultânea às 17h. Empate e vitória confirmam o retorno da Cobra Coral à Série B depois de dez anos de ausência entre os 40 melhores times do Brasil.

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